Zostanete zhrození! VIDEO z bufetu zachytáva, ako rýchlo sa šíri infekcia koronavírusom

Preventívne opatrenia sú podľa WHO v súčasnom boji s pandémiou jedinou účinnou zbraňou. Denne nás hygienici upozorňujú na to, aby sme nezabúdali na častú hygienu rúk, nedotýkali sa tváre, dodržiavali odstupy a nepodceňovali chrípkové príznaky. Všetkých, ktorí spochybňujú potrebu dodržiavania zvýšenej hygieny, snáď presvedčia videá, ktoré nakrútili mikrobiológovia z Lekárskej fakulty Univerzity sv. Marianny v japonskom Kawasaki a zverejnila ich tamojšia verejnoprávna televízia NHK. Zachytávajú experiment, na začiatku ktorého nastriekali do dlane dobrovoľníka fluorescenčnú farbu simulujúcu mikroorganizmy spôsobujúce kašeľ. Muž sa potom pridal k ľuďom, ktorí si naberali jedlo zo švédskych stolov v provizórnom bufete. Po polhodine v miestnosti zhasli a všetci zúčastnení mali možnosť uvidieť, kde všade skončili stopy spomínanej farby.

NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.



They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.



In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.

