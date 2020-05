Vedci odhalili ďalšiu hrozbu: Potkan prenáša na človeka nebezpečnú chorobu!

Nezvyčajný kmeň hepatitídy E (HEV), ktorý je schopný prenášať sa z potkanov na človeka, sa po prvý raz objavil v Hongkongu pred dvomi rokmi. Problém je, že prípady tejto nákazy sa stále množia. Aktuálne ich má toto mesto desať a jeden pochádza z Kanady. "Nemusí však ísť o presné čísla, pretože niektorí pacienti prekonajú tento typ hepatitídy bez toho, aby museli navštíviť lekára," uviedol mikrobiológ Siddharth Sridhar z Univerzity v Hongkongu. Za zdroj ochorenia, ktoré je známe aj ako choroba špinavých rúk, bola vždy považovaná kontaminovaná voda a potraviny. V roku 2018 však prvýkrát v Hongkongu zaznamenali iný prenos tohto ochorenia, keď u pacienta po transplantácii pečene pretrvávali problémy s jej funkciou. Testy na ľudské kmene HEV mal síce negatívne, ale iný diagnostický test potvrdil, že muž je infikovaný potkaňou HEV.

Zdroj: Getty Images

Posledný pozitívne testovaný prípad 61-ročného muža z apríla tohto roku je dôkazom, že nákaza sa ďalej šíri, hoci vedci stále nevedia, ako prechádza z potkana na človeka. "Zatiaľ vieme iba toľko, že miestne potkany prenášajú vírus na ľudí. Ale presný spôsob prenosu nie je stále známy. Nevieme, či tieto hlodavce kontaminujú jedlo, alebo je nákaza prenášaná ďalším zvieraťom. Stále nám chýba nejaké spojenie," skonštatoval Sridhar.

Jedným z možných riešení zložitej situácie by mohlo byť zlikvidovanie populácie potkanov v Hongkongu, išlo by ale o dlhý, zložitý, finančne nákladný a zároveň zrejme aj nereálny proces. V meste bohatom na prísun potravy s dostatkom úkrytov sa totiž potkanom veľmi darí. A tak jediné, čo môžu kompetentné orgány urobiť, je vyzývať obyvateľov, aby si často umývali ruky a pri skladovaní potravín dodržiavali prísne hygienické opatrenia. "Na zvládnutie tejto nezvyčajnej infekcie potrebujeme spoluprácu verejnosti. Dúfam, že orgány verejného zdravotníctva urobia prvý krok a zistia, do akej miery je populácia vystavená riziku tejto nákazy," dodal mikrobiológ.