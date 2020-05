Hrozivé zistenie vedcov: KORONAVÍRUS zmutoval a teraz je ešte nákazlivejší!

LOS ALAMOS - Koronavírus, ktorý sa prvýkrát objavil v čínskom Wu-chane koncom minulého roka, zmutoval a podľa novej štúdie sa zdá, že nový, dominantný kmeň je ešte nákazlivejší. Začal sa šíriť v Európe ešte začiatkom februára a do konca marca sa stal dominantou formou vírusu po celom svete. Vedci varujú, že vírus by mohol mutovať ďalej.

Nový, dominantnejší kmeň koronavírusu, sa začal v Európe šíriť pred zhruba tromi mesiacmi. Ide o zmutovaný kmeň z pôvodného vírusu. Migráciou obyvateľstva sa dostal aj do USA a Kanady, kvôli čomu sa do konca marca stal celosvetovo dominantnou formou vírusu. Uviedli to vedci z Národného laboratória Los Alamos (LANL) v 33-stranovej správe, ktorú zverejnil medicínsky server BioRxiv. Ak sa prenos nového koronavírusu do leta neutlmí, tak, ako to je aj v prípade sezónnej chrípky, mohol by ďalej mutovať a potenciálne obmedziť účinnosť vakcín, ktoré sú v súčasnosti vyvíjané.

Národné laboratórium v Los Alamos Zdroj: SITA/AP/Albuquerque Journal

"Je to tvrdá správa. Náš tím v LANL dokázal túto mutáciu a jej vplyv na prenos len vďaka obrovskému globálnemu úsiliu klinických špecialistov a experimentálnych skupín, ktoré sprístupňujú nové sekvencie vírusu vo svojich miestnym komunitách," uviedla biologička v Los Alamos a vedúca autorka štúdie Bette Korberová. Štúdiu je ešte potrebné preskúmať, i tak už teraz môžeme povedať, že správy o mutácii sú naliehavým problémom.

Začiatkom marca čínski výskumníci prezradili, že dva rôzne typy koronavírusu môžu spôsobiť infekcie po celom svete. V štúdii uverejnenej 3. marca vedci z Pekinskej vysokej školy vied o živote a inštitútu Pasteur v Šanghaji zistili, že agresívnejší typ nového koronavírusu predstavuje zhruba 70 percent analyzovaných kmeňov. Ďalších 30 percent bolo spojených s menej agresívnym typom vírusu. Agresívnejší a smrtiaci kmeň prevládal v počiatočných štádiách prepuknutia choroby vo Wu-chane. Experti z Los Alamos v spolupráci s kolegami z Univerzity Duke a Sheffieldskej univerzity vo Veľkej Británii dokázali analyzovať tisíce sekvencií koronavírusov, ktoré zozbierala organizácia Global Initiative for Sharing All Influenza. Tá podporuje rýchly zber a zdieľanie údajov o chrípkových vírusoch a koronavíruse. K dnešnému dňu vedci identifikovali štrnásť mutácií.