Vedci odhalili súvislosť medzi nedostatkom tohto vitamínu a vyššou úmrtnosťou na COVID-19

LONDÝN - Výskum nového koronavírusu takmer denne prináša nové zistenia a informácie súvisiace s jeho správaním. Britskí vedci z nadácie Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust a University of East Anglia napríklad zistili koreláciu medzi nedostatkom vitamínu D a ochorením COVID-19.

Vitamín D sa tvorí v koži vďaka slnečnému žiareniu a je potrebný na reguláciu množstva vápnika a fosfátov v tele. Môžeme ho tiež absorbovať z potravín ako sú ryby či huby. Živiny, ktoré obsahuje, sú potrebné na udržanie zdravých kostí, zubov a svalov. Jeho nedostatok môže viesť ku krivici a osteomalácii (mäknutie kostí), dôležitú úlohu zohráva aj v imunitnom systéme. Jeho benefity sú teda nespochybniteľné.

Zdroj: Getty Images

Predbežné výsledky štúdie britských vedcov najnovšie preukázali súvislosť medzi deficitom vitamínu D a úmrtnosťou na COVID-19 v krajinách Európy. K tomuto zisteniu sa dopracovali po vyhodnotení údajov o priemernej hladine vitamínu D u obyvateľov z dvadsiatky európskych štátov, ktoré porovnávali s mierou úmrtnosti na COVID-19. Štatistická analýza týchto dát odhalila významnú koreláciu, pretože oblasti s najvyššou úmrtnosťou patria zároveň k lokalitám, kde majú obyvatelia najnižšiu priemernú hladinu tohto vitamínu. "Ochorením COVID-19 je najviac ohrozená skupina obyvateľstva, ktorá trpí nedostatkom vitamínu D," píše sa predbežnej správe.

Zdroj: SITA/AP

Na mieste je preto otázka, či by nebolo správne odporúčať ho ako doplnok stravy. Ak totiž ľudia trávia väčšinu dňa v interiéri, nemajú možnosť získať tento vitamín zo slnka. Autori štúdie však upozorňujú na to, že štúdia zatiaľ nie je ukončená. Jej výsledky musia byť posudzované s určitým odstupom, pretože zvažujú iba jednu premennú, a preto je nesprávne zamieňať si koreláciu s príčinnou súvislosťou. Zároveň je potrebné pamätať na to, že predávkovanie vitamínom D môže spôsobiť viaceré zdravotné komplikácie.