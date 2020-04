Západ USA čelí najhoršej katastrofe za posledných 1200 rokov

Nová štúdia publikovaná v časopise Science použila 1200-ročné údaje o prstencoch stromov, vlhkosti pôdy a desiatky klimatických modelov na zdokumentovanie stále sa rozmáhajúceho sucha. To najviac trápi obyvateľov západnej časti Spojených štátov amerických a severného Mexika. Vedci zistili, že chronické sucho v týchto oblastiach pretrváva už neuveriteľných dvadsať rokov.

Aktuálne obdobie sucha je tak intenzívne, že prekročilo známe suchá v americkej histórii. Výskumníci si dlho neboli istí rozsahom štvrtého stredovekého sucha, ktoré pretrvávalo od roku 1575 až 1603 nášho letopočtu. Poznamenali však, že súčasné sucho postihuje oveľa väčšie oblasti než akékoľvek iné takéto obdobie v histórii. "Máme dosť údajov z pozorovaní a záznamov o prstencoch stromov z minulého obdobia sucha na to, aby sme mohli povedať, že prežívame najhoršie obdobie sucha v celej histórii," povedal hlavný autor štúdie Park Williams, bioklimatológ na Kolumbijskej univerzite.

Je zrejmé, že sucho je vyvolané množstvom prírodných javov, ako napríklad fenomén El Nino či La Nina v Tichom oceáne. Vedci ale tvrdia, že aj pokiaľ by nijaká zmena klímy neexistovala, súčasné sucho by sa stalo jedenástym najhorším v histórii. "Nezáleží na tom, či je to historicky to najhoršie sucho. Podstatné je len to, že sa to zhoršilo," skonštatoval spoluautor štúdie Benjamin Cook, ktorý pracuje pre Goddardov inštitút pre vesmírne štúdie.