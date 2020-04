Oblasť na Sibíri ostáva ako jediná bez nákazy: Miestni tvrdia, sme imúnni vďaka zázračnej ochrane!

Altaj podľa miestnych chráni múmia pravekej princeznej

MOSKVA - Zatiaľ čo sa koronavírus šíri Ruskom rekordným tempom, Altajská republika na juhu Sibíri zostáva jedinou oblasťou, kde nebol doteraz potvrdený ani jeden prípad nákazy. Ak by ste sa spýtali regionálnych činiteľov, ako je to možné, nepochybne by zmienili prísnu karanténu, odstupy ľudí či dôkladnú dezifenciu rúk. Alebo nie? Nie, odpovedá spravodajský server The Moscow Times. Oblasť je imúnna vďaka zázračnej ochrane princeznej Ukok - múmie z doby železnej, tvrdí miestny poslanec Jeržanat Begenov.