Britský premiér na KORONAVÍRUS kašľal! Na schôdzky nechodil: Nemôžete bojovať, keď tam nie je váš šéf

LONDÝN - Britský premiér Boris Johnson sa na začiatku epidémie koronavírusu nezúčastnil piatich schôdzok krízového štábu. Informoval o tom denník Sunday Times, člen kabinetu Michael Gove to poprel. Tieňový minister zdravotníctva Jonathan Ashworth napriek tomu tvrdí, že sú to závažné informácie, ktoré vyvolávajú otázky o reakcii vlády na pandémiu a o tom, či nebola príliš pomalá.

Johnson, ktorý sa teraz zotavuje po ťažkom priebehu choroby COVID-19, podľa britského nedeľníka neprišiel na schôdzky krízového štábu v januári a vo februári a dostavil sa, až keď sa nákaza preukázala u prvých 40 ľudí. „Nemôžete bojovať, keď tam nie je váš premiér,“ napísal denník s odkazom na poradcu z Downing Street.

Johnsona si bránia

Gove označil informáciu o Johnsonovej neprítomnosti na rokovaní krízového štábu za komickú. V rozhovore s televíziou Sky News povedal, že jeden alebo dva aspekty informácie Sunday Times nie sú správne. „Všetky zásadné rozhodnutia urobil premiér. Nikto nemôže hovoriť, že sa do boja proti tomuto vírusu nevrhol srdcom aj dušou,“ povedal Gove.

Opatrenia rušiť nebudeme

Vyvrátil tiež špekulácie, že sa vláda chystá začať zmierňovať niektoré obmedzenia zavedené pred takmer štyrmi týždňami kvôli koronavírusu. Špekulácie o tom, že sa začnú postupne znovu otvárať školy a budú sa povoľovať menšie zhromaždenia, Gove označil za nesprávne.

„Z faktov a rád jasne vyplýva, že by sme tie opatrenia ešte rušiť nemali,“ povedal. Podľa neho je stále znepokojujúci nárast počtu úmrtí. V Británii na chorobu COVID-19 zomrelo viac ako 15 400 ľudí, čím sa krajina radí na piate miesto vo svete.

Zdravotníci sú znepokojení

Britskí lekári neprestávajú poukazovať na to, že ich znepokojuje nedostatok ochranných prostriedkov. Šéf britského lekárskeho zväzu Chaand Nagpaul povedal, že vláda bola pred týždňom upozornená na "kritický nedostatok rukavíc s dlhými návlekmi". Zdravotníci dostali pokyn používať rukavice opakovane, čo podľa lekárov môže znamenať ohrozenie pre pacientov i lekárov.

S rýchlou obnovou pôvodnej prevádzky nepočíta ani Írsko. Jeho minister zdravotníctva Simon Harris dnes povedal, že nie je pravdepodobné, že sa do konca roka bude môcť povoliť zhromažďovanie ľudí. Rovnako tak ešte potrvá nariadenie o izolácii ľudí starších ako 70 rokov. „Neviem si predstaviť krčmy plné ľudí, kým je tu koronavírus a my nemáme k dispozícii vakcínu ani účinnú liečbu,“ povedal.

Prvú vlnu v Írsku zvládli

Írsky hlavný lekár vo štvrtok povedal, že prvá vlna nákazy bola v Írsku zvládnutá, čo vyvolalo dohady, že by od 5. mája mohlo prestať platiť nariadenie, aby sa ľudia zdržiavali doma. Íri teraz môžu vychádzať, len aby si nakúpili alebo aby sa prešli do vzdialenosti dvoch kilometrov od domova. Ľudia starší ako 70 rokov vychádzať nemajú.

Harris povedal, že by bol rád, keby sa mohli znovu aspoň čiastočne otvoriť školy. „Aj keby mohli študenti chodiť do školy len jeden deň v týždni, bola by to pre rodiny možnosť si oddýchnuť a ja si myslím, že by to pomohlo,“ povedal minister. V Írsku sa nakazilo vyše 14 700 ľudí a zomrelo tam viac ako 570 pacientov.