Dievčina bola na prechádzke so psom v parku: Ale... dokážete ho nájsť na FOTO?

Ak chcete v čase karantény prísť na iné myšlienky a trochu sa zabaviť, poriadne sa pozrite na túto fotografiu. Vo facebookovej skupine "Organizse My UK Home" ju zverejnila neznáma žena. V rámci povolenej hodiny, počas ktorej mohla vyjsť von, sa rozhodla vyvenčiť svojho mopslíka. Z prechádzky si urobila aj fotku, na ktorej zachytila domáceho miláčika. Až neskôr si uvedomila, že sa pred objektívom fotoaparátu šikovne ukryl a dokáže ho nájsť iba pozorné oko. "Len tak, pre zábavu. Dajte like, ak ste našli mopslíka," znie popis k záberu.

When you have found the pug just retweet ok pic.twitter.com/EISxlETNmP