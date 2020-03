FOTO najatraktívnejších kriminálničiek sa stali hitom: Zlé dievčatá, ktoré skončili za mrežami

Profil na Twitteri s názvom mugshawtys, ktorý sledujú státisíce ľudí, obsahuje množstvo fotiek žien, ktoré boli zadržané políciou. "Mnohé z nich mi pošlú svoju fotku len tak. Za deň dostanem 15 až 20 súkromných správ," prezradil Kalifornčan Josh. Väčšinu z nich skutočne uverejní na profile.

possession of a controlled substance pic.twitter.com/JvXm596Gy2 — mugshawtys (@mugshawtys) 6. marca 2020

Zadržané ženy ho podľa jeho slov žiadajú o to, aby zdieľal ich príbeh a twitterový účet či odkaz na stránku s dobrovoľným príspevkom, prostredníctvom ktorého sa snažia z ľudí vymámiť peniaze na kauciu. Jeffery však poznamenáva, že nechce, aby z jeho profilu ktokoľvek profitoval. Ak niektorá zo žien požiada o odstránenie fotografie, okamžite jej vyhovie. Najčastejšie sa podľa Josha objavujú komentáre mužov, ktorí chcú o trestaných ženách vedieť viac. On však neuvádza bližšie informácie, pokiaľ to ženy samy nechcú.

trespassing property after warning, disorderly conduct, possession of drug paraphernalia with intent to use, and resisting an officer pic.twitter.com/wEyZdwNnOl — mugshawtys (@mugshawtys) 5. marca 2020

Okrem fanúšikov stránky je však aj veľa takých, ktorým vadí. Josh ale na svojej záľube nevidí nič zlé. Vo svojom súkromí sa venuje charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú trestaným ľuďom. V procese zhromažďovania fotiek sa údajne veľa naučil o americkom právnom systéme. "Náš justičný systém je vtipný," skonštatoval mladík.

operating a motor vehicle without headlights, expired drivers license, no insurance/security verification, and possession of marijuana pic.twitter.com/Umij0h1ThQ — mugshawtys (@mugshawtys) 29. februára 2020

Často vidí ženy, ktoré boli obžalované napríklad kvôli prechovávaniu marihuany. Navyše zistil, že v USA sa dá veľmi jednoducho dostať k fotkám trestaných osôb. "Myslím si, že Amerika je jedinou krajinou, v ktorej existuje verejná databáza týchto snímok," dodal.