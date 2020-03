Mladík zašiel po cvičení do sauny: Spravil obrovskú chybu, mohol zabiť piatich ľudí!

Na sociálnej sieti istý mladík opísal, čo sa mu stalo, keď nedávno po cvičení vyrazil do sauny. Keďže zhruba po pätnástich minútach pociťoval aj s ostatnými piatimi ľuďmi vo vnútri, že je v nej chladnejšie, ako by malo, ponúkol sa, že prinesie vodu a obleje ňou vyhrievacie kamene. "Zobral som vedro, vyšiel von, nabral som vodu z bazéna a polial som kamene. Krátko nato sa oheň veľmi rozpálil, začalo nás všetkých dusiť, kašľali sme, z očí sa nám valili slzy a pri dýchaní nám hlasno pískali dýchacie cesty," píše.

Zdroj: Getty Images

Ľudia následne vybehli von, kde ešte riadnu chvíľu kašľali a lapali po dychu. Všetci v okolí bazéna sa na nich zmätene pozerali a nechápali, čo sa deje. Až vtedy si vraj muž uvedomil, že naliatím chlórovanej vody na vykurovací systém vytvoril nebezpečnú chemickú látku, ktorá všetkým podráždila pľúca. "Vyrobil som vlastne plyn podobný tomu, ktorý používali v prvej svetovej vojne ako chemickú zbraň," uviedol.

Veľa užívateľov je však skeptických a v komentároch mnohí uviedli, že para z tejto tekutiny mohla síce ľuďom v saune podráždiť dýchacie cesty, ale rozhodne by ju nemal autor príbehu prirovnávať k chemickej zbrani. "Bolo to neuveriteľne hlúpe, až som to musela nahlas prečítať môjmu manželovi," napísala jedna žena. "To je tá najhlúpejšia vec, ktorú som videl, počul a prečítal si tento týždeň. Vyhrali ste," pridal sa ďalší.