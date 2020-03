VIDEO Tínedžer (18) sa vracal domov, z pohľadu na cestu ho naplo: Urobil TO rovno predo mnou!

Pacey Grooby z Južného ostrova videl skutočne nechutnú scénu. Keď sa autom vracal od kamaráta, pri ceste len pár metrov od svojho domu zbadal muža vykonávajúceho veľkú potrebu. Nahral ho na video a aj ho oslovil. "Neveril som tomu, keď som to prvýkrát uvidel, preto som sa otočil a zašiel k mužovi. Opýtal som sa ho, čo to robí a muž odpovedal, že s*rie," prezradil Grooby.

Mužovi povedal, že je to nechutné. Ten si z toho ale ťažkú hlavu nerobil. Po chvíli sa Pacey vrátil na miesto a videl, ako tadiaľ prechádza karavan. Na druhý deň sa preto snažil nájsť kempy a parkoviská, kde by mohol podozrivý karavan byť. Nemal však veľký úspech. Potom sa ale v nedeľu zobudil na to, ako mu volala mama, aby mu povedala, pred jeho domom je nejaký muž. Pacey sa pozrel z okna a zistil, že to bol ten istý mladík, ktorý kadil popri ceste. Svoj karavan zaparkoval priamo pred Groobyho domom a strávil tam noc. Tínedžer ho zároveň pristihol, ako močí na chodník.

Po týchto incidentoch sa rozhodol kontaktovať miestne úrady, ktorí si na muža s nemeckým prízvukom posvietili. Turistovi nakázali, aby si po sebe upratal a udelili mu pokutu v prepočte vo výške 360 eur. Grooby dodal, že jeho rodné mestečko je pre turistov populárnou destináciou. Práve tí tu ale po sebe nechávajú odpadky na chodníkoch a všeobecne neporiadok ako taký.