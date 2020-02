Vedci prezradili, ako sa môžete dožiť 90 rokov: Ohromujúca RADA, ktorú by ste nečakali

Ak úplne zavrhujete alkohol a odmietate vypiť čo i len kvapku napríklad na rodinných či spoločenských udalostiach, pretože sa bojíte následkov, tak vedzte, že vaše obavy sú neopodstatnené. Holandskí vedci totiž na základe svojho výskumu zistili, že popíjanie alkoholu s mierou má na ľudský organizmus veľmi pozitívny vplyv. Do ich kohortskej štúdie bolo zapojených 5000 mužov a žien narodených v rokoch 1916 až 1917, ktorých sa v roku 1986 pýtali otázky súvisiace s konzumáciou alkoholu. Od tohto obdobia potom sledovali ich ďalší život a zistili, že mnohí z respondentov žili až do deväťdesiatky. Tento vek dosiahlo 34 percent žien a 16 percent mužov. Tí, ktorí pili 5-15 gramov alkoholu denne, mali najvyššiu pravdepodobnosť dotiahnuť to až do veku deväťdesiat rokov. Toto množstvo alkoholu zodpovedá malému poháru vína, poháriku tvrdého alkoholu alebo malému pivu denne.

Zdroj: Getty Images

Vedci zároveň potvrdili, že konzumácia alkoholu v množstve presahujúcom 15g má na organizmus nepriaznivý vplyv a jeho vyššie denné dávky viedli k predčasným úmrtiam. "Zistili sme, že príjem alkoholu pozitívne súvisel s pravdepodobnosťou dožitia sa deväťdesiat rokov u mužov aj u žien. Ženy, ktoré dosiahli tento vek, konzumovali víno, u mužov to bol gin, brandy a whisky," uviedol člen výskumného tímu, doktor van den Brandt.

Zdroj: Getty Images

Podľa expertov je pozitívny vplyv malého množstva alkoholu na zdravé fungovanie organizmu výsledkom hormetického efektu. Dochádza k nemu vtedy, keď malé množstvo toxickej látky dokáže stimulovať imunitný systém, ale vo veľkom množstve je tá istá látka spúšťačom zdravotných problémov. Tieto zistenia ale určite nemajú pôsobiť na abstinentov motivačne, aby začali piť, upozorňujú lekári. Pitie s mierou je pre niektorých ľudí dobré, ale nie pre každého. Pozor na jeho konzumáciu by si mali dávať najmä tí, ktorí užívajú lieky. Ak teda nezvyknete piť, táto štúdia nie je dôvodom na to, aby ste s tým začali.