FOTO Vyše 500-ročný lexikón správania baví svet: Toto nesmeli robiť deti v stredoveku

Kniha slušného správania s názvom "The Lytille Childrenes Lytil Boke" bola napísaná v roku 1480. Ide o etický lexikón, písaný archaickou angličtinou, ktorý je určený na výchovu šľachticov. Bol bežne dostupný v niektorých častiach Európy, no najmä vo Veľkej Británii, a autor v ňom spája spôsoby správania sa nielen so spoločenskou úrovňou, ale aj s náboženstvom, pričom pripomína, že zdvorilosť pochádza priamo z neba.

Zdroj: british library

Pravidlá a upozornenia, ktoré sú v knihe spomenuté, svedčia o tom, že zlozvyky, ktoré museli riešiť vtedajší rodičia, nie sú odlišné od tých súčasných. Už v minulosti museli byť deti upozorňované napríklad na to, aby sa nevŕtali v nose, hlasno negrgali v spoločnosti, umývali si ruky či nepľuli na stôl.

Zdroj: british library

Bezplatná online stránka digitalizovaných starých kníh vznikla vďaka spolupráci univerzitných knižníc v Newcastle a v Oxforde a Múzea Viktórie a Alberta. Záujemcovia o tento druh literatúry na nej nájdu stovku skvostov, pričom niektoré z nich sú staršie ako dvetisíc rokov. Dostupná je okrem iných Grécka kniha domácich úloh s poznámkami učiteľa, ale aj novšie pravidlá pravopisu z roku 1799, kniha poézie abolicionistov pre deti z roku 1826 či zbierka poviedok z roku 1829 napísaná riaditeľom sestier Brontëových.