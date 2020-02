Teplotná predpoveď expertov pre rok 2020: Už len z ich slov sa zapotíte

Ilustračné foto

NEW YORK - Rok 2020 sa zrejme zaradí medzi päť najteplejších rokov v dejinách meraní a so skoro 50-percentnou pravdepodobnosťou sa v historických tabuľkách dostane na prvé miesto. Vo štvrtok to oznámili vedci z amerického Národného úradu pre oceány a ovzdušie (NOAA). Tohtoročný január bol podľa nich teplejší než ktorýkoľvek v amerických záznamoch siahajúcich 140 rokov do minulosti.