Šesť minút pred sexom by ste mali urobiť túto vec: Podľa vedcov si tak milovanie užijete viac

GUELPH - Odborníci odhalili veľmi jednoduché pravidlo šiestich minút, ktoré by ste mali dodržiavať, ak chcete zlepšiť svoj sexuálny život. Trik spočíva v tom, že sa aspoň šesť minút povenujete predohre predtým, ako sa pustíte priamo na vec. Ľudia, ktorí to praktizujú, sú vraj po sexuálnej stránke oveľa spokojnejší.

Štúdia, ktorá sa zamerala na 1500 Kanaďanov, zistila, že ľudia, ktorí sa venujú predohre aspoň šesť minút, sú sexuálne spokojnejší. Týka sa to heterosexuálnych aj homosexuálnych párov. Väčšina mužov síce priznala, že by orgazmus dosiahla aj bez predohry, no napriek tomu sa im maznanie pred sexom páči. U žien boli výsledky iné. Orgazmus by bez predohry dosiahlo iba 61 percent z nich.

Zdroj: Getty Images

Existuje jedno nepísané pravidlo, že čím je sex dlhší, tým je pre oboch partnerov lepší. "Práve tých šesť minút predtým je kritických. Ľudia, ktorí to praktizujú, sa venujú rôznym sexuálnym praktikám," uviedol Robin Milhausen, profesor sexuality na Guelphskej univerzite. Predohra podľa neho nie je nijaký zložitý rébus. Nepotrebujete dokonca ani špeciálne sexuálne pomôcky.

Výskum ďalej zistil, že 56 percent mužov a 55 percent žien bolo spokojných s predohrou, ktorej základom bolo napríklad maznanie. Pokiaľ ste sa teda doteraz tejto príjemnej aktivite bránili zubami-nechtami, mali by ste prehodnotiť svoj názor. Určite neoľutujete.