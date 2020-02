FOTO Žena bola do svojich 41 rokov pannou: Potom sa zoznámila s hudobníkom, prvý sex mali tu

DENVER - Štyridsaťdvaročná Amanda McCrackenová z Colorada čakal až do svojich 41 rokov na prvý sex. V lete 2018 konečne stretla lásku svojho života - bubeníka Davea. O desať mesiacov neskôr sa spolu prvýkrát milovali. Minulý týždeň, v deň svojich narodenín, oznámila, že je tehotná.

V televíznej relácii Katie Couricovej sa v roku 2014 objavila spisovateľka Amanda, ktorá bola v tom čase stále pannou. To sa zmenilo o štyri roky neskôr po tom, ako sa zoznámila s hudobníkom Davom a okamžite sa do neho zamilovala.

Vlani sa vybrali na dovolenku do Francúzskej Polynézie, kde sa spolu prvýkrát vyspali. O dva mesiace neskôr sa zosobášili a minulý týždeň McCrackenová oznámila, že je tehotná. Manželia sa dočkajú vytúženého bábätka už tento rok na prelome júla a augusta. Budúca mamička zavtipkovala, že rodinná sučka Pepper je tiež natešená z toho, že sa stane veľkou sestrou.

Zdroj: Instagram/amandajmccracken

Na otázku, prečo sa rozhodla zostať pannou tak dlho, odpovedala Amanda jednoducho. "Veľa mojich bývalých priateľov ma opustilo kvôli iným ženám," uviedla. Zo vzťahov vraj mala strach, vždy sa skončili rovnako. Keď mala štyridsať rokov, mala za sebou schôdzky s viac ako sto mužmi. "Aj keď som zažila intímne chvíle s asi polovicou z nich, nikdy som s nimi nesexovala," zdôverila sa.

Zdroj: Instagram/amandajmccracken

Amanda sa preto rozhodla, že si svoje panenstvo starostlivo postráži pre toho pravého. Nič však neľutuje, jej prvý sex s Daveom stál za to. "Bolo to skvelé, ale nebolo to len o tom. Teraz som v milujúcom vzťahu s mužom, ktorý mi dáva veľmi veľa lásky," dodala šťastná Američanka.