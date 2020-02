Žena (48) sa po dvoch mesiacoch prebudila z kómy a dozvedela sa tú najhoršiu správu v živote

ADELAIDE - Štyridsaťosemročná Lisa Dallowová zostala v kóme po decembrovom výbuchu sopky na Novom Zélande. Pred niekoľkými dňami sa z nej prebudila, no čakali na ňu strašné správy. Zistila totiž, že jej milovaný manžel a dcéra výbuch neprežili. Kvôli zraneniam sa ani nemohla zúčastniť ich pohrebu. Žena sa z tejto traumy nedokáže spamätať.

Lisa si spolu so svojím 53-ročným manželom Gavinom a 15-ročnou dcérou Zoe užívala dovolenku na novozélandskom Bielom ostrove, keď tam 9. decembra 2019 vybuchla sopka. V dôsledku toho utrpela popáleniny na šesťdesiatich percentách tela a lekári v nemocnici Alfred Hospital v Melbourne ju uviedli do indukovaej kómy, v ktorej sa telo lepšie zotavuje. Keď sa však nedávno prebrala, dozvedela sa zdrvujúcu správu. Jej manžel a dcéra sú mŕtvi. "Chvíľu jej trvalo, kým to pochopila a potom stále opakovala, že tomu nemôže uveriť," uviedla zástupkyňa rodiny.

Lisa si spomína na to, ako sopka vybuchla a všetci sa rozutekali preč. Pamätá si aj na kamene, ktoré ju zasiahli do chrbta. Gavina pochovali minulý mesiac. "Musíme byť veľmi opatrní pri všetkom, čo jej povieme, pretože je veľmi traumatizovaná a dosť emotívna," povedal Dallowovej svokor Brian. Podľa najnovších informácií sa Zoein pohreb odložil na neskôr v nádeji, že sa ho bude môcť zúčastniť jej matka. Jej zdravotný stav to však zatiaľ nedovoľuje.

Podľa novozélandskej polície zomrelo na sopečnú erupciu na Bielom ostrove 21 ľudí. Smrteľný výbuch nastal 9. decembra o 14:00. V tom čase bolo na ostrove veľa turistov z krajín ako Čína, Nemecko, Veľká Británia či Malajzia.