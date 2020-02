VIDEO Vodič našiel vo svojom zaparkovanom aute tajomného tvora: Tohto hmyzu sa nikdy nechytajte!

Neznámy živočích s chlpatým telom a šiestimi nohami sa udomácnil v aute Tommyho Hortmana v americkom meste Charleston. Všimol si ho na sedadle, keď odchádzal do práce. "Vyzeralo to ako mimozemšťan alebo mušľový križiak, niečo medzi chobotnicou a homárom, a pohybovalo sa to pomaly," uviedol na sociálnej sieti.

Viacerí prišli s rôznymi konšpiráciami o prípadnom mimozemskom pôvode tajomného tvora, no entomológ Eric Day z Virginia Polytechnic Institute and State University ho napokon identifikoval ako hmyz druhu phobetron pithecium. Podľa neho mal Hortman šťastie, pretože uhryznutie tohto druhu vie byť vraj veľmi bolestivé. "Radšej sa ich nedotýkajte. Vo fáze húsenice sa bodnutie u ľudí zvyčajne končí červenkastou vyrážkou, ale môže mať aj horšie následky. V mojom prípade to bol pľuzgier," upozorňuje odborník. Obzvlášť defenzívne sú žihadlá, ktoré živočícha chránia najmä pred vtákmi.

Phobetron pithecium pochádza z USA a nachádza potravu v stromoch jabloní, jaseňa, brezy, čerešne či gaštana, takže stretnúť ho môžete kdekoľvek. "Hmyz musel spadnúť do auta zo stromu, pod ktorým som parkoval, lebo som mal pootvorené okno," doplnil Tommy.