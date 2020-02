Matka zverejnila ROZVRH svojej dcéry predškoláčky: Rodičia sú pobúrení, učitelia nie sú normálni!

Keď si učiteľka štvorročného dievčatka všimla, že pôsobí unaveným a nesústredeným dojmom, porozprávala sa s jeho mamou. Tá všetko pochopila, keď si pozrela dcérin rozvrh. Za harmonogram programu pritom každý deň platí neuveriteľných 125 austrálskych dolárov (78 eur). Deti majú v tejto škôlke rozvrh založený najmä na vzdelávaní s minimálnym časom na odpočinok a hry.

Pohľad na harmonogram plný štúdia vystrašil aj ďalších rodičov, ktorí nad príspevkom iba krútia hlavou. Od 9:00 do 12:40 majú totiž deti lekcie matematiky, strojárstva, vedy, techniky a osobného rozvoja, zdravia a telesnej výchovy. V čase od 12:45 do 13:30 sa pracovné zaťaženie uvoľní, deti majú čas na progresívny obed, meditáciu a odpočinok. Progresívny obed, mimochodom, znamená, že deti jedia iba vtedy, ak im naozaj chutí a v stravovaní nemusia dodržiavať nijaký plán ani režim. Učitelia kladú jedlo na stôl a žiaci jedia v malých, intímnych skupinách. Odpočívajú v čase od 13.30 do 14.00 hod. Potom nastupujú aktivity ako štúdium správ, listov a brožúr, a to od 14.05 do 15.45 hod. Neskôr je na programe diskusia a progresívne popoludnie.

Zdroj: Getty Images

Mamička uviedla, že pri pohľade na rozvrh svojej dcéry je jej už jasné, prečo mala problémy. "Nečudujem sa, že je nesústredená a unavená, veď ten rozvrh je priam šialený," uviedla vo svojom príspevku. Učiteľka podľa nej asi zabudla, kde učí. "Vyzerá to ako rozvrh mojich detí, ktoré študujú na strednej škole. Súhlasím s tým, aby sa deti vzdelávali už v predškolskom veku, ale mali by predovšetkým komunikovať, učiť sa hrou a užívať si detstvo. Toto naozaj vyzerá smiešne," pridávajú sa ostatní rodičia.