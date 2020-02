FOTO Tínedžerka sa úplne prestala holiť: Uf, pohľad na jej mega zarastené telo asi mužov nepoteší

Macey si pravidelne holila podpazušie a nohy od svojich desiatich rokov, pretože to vyžadovala jej trénerka na gymnastike. Nespomína na to ale rada. "Každým ťahom žiletky po tele som cítila, že robím niečo, čo sa nestotožňuje s mojou identitou. Nenávidela som to a nechápala som, prečo to musia ženy robiť," hovorí.

Zdroj: profimedia.sk

Zlom v jej živote nastal v roku 2016, keď sa s rodinou presťahovala na Havaj. Raz na pláži uvidela ženu bez oholeného podpazušia a s chlpatými nohami, ako si spokojne užíva deň a ignoruje zvedavé pohľady okolia. Duffovú to veľmi povzbudilo, zrazu pochopila, že nie je sama a tam vonku je mnoho žien, ktoré sa vzpierajú štandardom. Síce sú pre väčšinu mužov neatraktívne, ale nie sú aspoň frustrované. Macey sa preto rozhodla, že aj ona sa prestane holiť. "Najskôr ma všetko pichalo a svrbelo, ale moje chĺpky sú teraz dlhé a mäkké a už sa cítim príjemne a vôbec mi neprekážajú."

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Na prirodzený vzhľad dokonca nahovorila aj svoje sestry a mamu, ktoré si tiež rýchlo zvykli na pohodlie a neholia sa. Mladá Američanka zverejňuje svoje fotografie na Instagrame, aby povzbudila ženy, ktoré síce neznášajú depiláciu, ale boja sa prípadnej reakcie okolia v prípade, že by sa tiež prestali holiť. "Zdvíhanie podpazušia na verejnosti bolo spočiatku strašidelné, ale nesúhlasné reakcie si už nevšímam. Po zverejnení mojich prvých fotografií ich bolo naozaj dosť, niektoré až kruté," priznáva. Nevidí však dôvod, prečo by sa mala holiť pre potešenie niekoho iného. "Je to moje telo a ja o ňom rozhodujem," dodáva.