FOTO Babička (80) sa chce vydať za zajačika (35): Detaily z ich spálne, padla celá tuba lubrikantu

LONDÝN - Osemdesiatročná babička žiada britského premiéra Borisa Johnsona, aby jej umožnil manželstvo s tridsaťpäťročným Egypťanom. Samotný Johnson má o 31 rokov mladšiu priateľku, preto by situáciu čipernej dôchodkyne mohol pochopiť. Dvojici to vraj klape aj v spálni, kde sa priepastný vekový rozdiel medzi nimi úplne stráca.

Iris Jonesová vyhlásila, že by chcela posledné chvíle svojho života stráviť po boku Mohameda Ahmeda Irbrihama, no britskí diplomati v Káhire jej zatiaľ neumožnili vziať si ho za manžela. Seniorka sa preto obracia na britského predsedu vlády Borisa Johnsona. "Napísala som mu, pretože som zúfalá. Napísala som: ‚Boris, sme dvaja ľudia, ktorí sa milujú. Chceme byť spolu.‘ Viem, že je to muž so srdcom," uviedla. Johnsonovi vysvetlila celú situáciu a spomenula aj obštrukcie. Dúfa, že 55-ročný premiér ju pochopí, keďže sám má 24-ročnú priateľku.

Zdroj: Facebook/Iris Jones

Iris priznala, že Mohamed je jej Adonis. Údajne mu hovorí Faraón a ona je jeho Kleopatrou. Dvojica sa spoznala minulý rok prostredníctvom facebookovej stránky. V novembri Jonesová odletela do Káhiry, kde sa prvýkrát stretli osobne. Zašli na britské veľvyslanectvo, aby si overili, či sa tam môžu zosobášiť. Iris však nemala pri sebe rozvodové doklady, takže nemohli dokázať, že im v manželstve nič neprekáža. Odvtedy poslala niekoľko mailov, na ktoré úradníci vôbec neodpovedali. Babička napriek tomu dúfa, sa na jar vydá za Mohameda a potom sa presťahujú do Veľkej Británie, kde spoločne prežijú šťastné roky. Keď zomrie, partner po nej zdedí bungalov v hodnote 220 000 libier (260 000 eur).

Zdroj: Facebook/Iris Jones

Jonesová na záver prezradila, že ich láska sa plne prejavuje aj v posteli. Otvorene tvrdí, že si so svojím Egypťanom užíva tvrdý sex. V jednu noc dokonca minuli celú tubu lubrikačného gélu.