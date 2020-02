Chodíte sa stravovať do reštaurácií? Veľká chyba! Prináša to jedno veľké riziko

Vedci sledovali, aký vplyv má na zdravie Američanov stravovanie vonku. Štúdia sa síce zaoberala iba faktami zozbieranými na území USA, ale v porovnaní s Európou v tejto oblasti nenájdeme veľké rozdiely, pretože návštevnosť reštaurácií má narastajúci trend aj v našich zemepisných šírkach. Výskum ale ukázal, že to nie je tá správna cesta. Zistil totiž, že iba menej ako 0,1 percenta jedál konzumovaných v amerických reštauráciách vrátane fastfoodov a pizzerií je vyhovujúcich.

"Najspoľahlivejší recept na nezdravé stravovanie je návšteva reštaurácie akéhokoľvek druhu," uviedol autor štúdie, profesor Dariush Mozaffarian. Jeho tím na nej pracoval od roku 2003 do 2016. Odborníci počas tohto obdobia analyzovali stravovacie návyky 35 000 Američanov v Národnom prieskume zdravia a výživy (NHANES). Respondenti sa stravovali v reštauráciách s úplným servisom alebo v zariadeniach rýchleho občerstvenia. Zistenia potvrdili, že jedlá tvorili pätinu celkového množstva prijatých kalórií u sledovaných osôb.

Výskumníci hodnotili kvalitu jedál na základe výživových parametrov stravovania zadaných ako skóre podľa American Heart Association 2020. Zohľadňovali faktory ako množstvo ovocia a zeleniny, celozrnné produkty, soľ, nasýtené tuky, orechy a nápoje sladené cukrom. Ideálne skóre je 1:50, ale prijateľná je aj hodnota 1:40 a vyššie. Až polovica jedál v reštauráciách s kompletnými službami malo počas štúdie zlú výživovú kvalitu a skóre kleslo na menej ako 20. Približne 70 percent jedál z rýchleho občerstvenia bolo v období od roku 2015 - 2016 nekvalitných, ale v porovnaní s rokmi 2003 - 2004 išlo o zlepšenie o päť percent. Iba menej ako 0,1 percenta všetkých jedál v podávaných v reštauráciách dosahovalo v sledovanom období prijateľné skóre 40.

"V záujme zdravia obyvateľstva by malo byť prioritou reštaurácií zlepšovanie nutričnej hodnoty ponúkaných jedál. Nekvalitná strava je najčastejším spúšťačom zdravotných problémov. Jej skvalitnenie by predstavovalo obrovskú príležitosť na zníženie počtu chorôb, čo priamo súvisí s výdavkami na zdravotnú starostlivosť," poznamenal Mozaffarian. V rámci stravovania sa v reštauráciách rozhoduje nielen ponuka, ale aj výber zo strany zákazníka, pričom úsilie gastronomického priemyslu aj spotrebiteľov by sa malo zamerať na obidve tieto oblasti. Najväčšie možnosti zlepšenia výživovej kvality vidia experti v obmedzení solenia a v pridávaní celozrnných produktov, orechov, strukovín, rýb, ovocia a zeleniny do ponuky.