Mužský eskort prezradil, aké boli jeho najzvrátenejšie zákazky: Toto som naozaj musel odmietnuť!

Marco, ktorý cez deň pracuje ako marketingový manažér, začal s mužským eskortom pred štyrmi rokmi. Chcel spojiť svoju lásku k ženám so ziskom. Zamestnal sa preto v britskej najdlhšie fungujúcej mužskej eskortnej spoločnosti Gentlemen4Hire, ktorá je na trhu už desať rokov. Začal od nevinných požiadaviek, kedy mal sprevádzať ženu na párty alebo hrať falošného priateľa.

Zdroj: Getty Images

Vo svojej práci tiež zažil niekoľko chvíľ, ktoré pripomínali známy erotický román 50 odtieňov sivej. Mladík si spomína na top manažérku, ktorá mala rada veci pod kontrolou. Práve s touto ženou zažil niekoľko kapitol spomínanej knihy. Dokonca použil aj presné rekvizity, ako šatku cez oči či perie. Dvojica spolu nemala sex, no Marco tvrdí, že žena si to evidentne veľmi užívala. Podľa jeho slov išlo o jednu z najdivnejších zákaziek, kde klientka skutočne posunula hranice. "Niektoré pracovné ponuky som dokonca odmietol, pretože sa mi nepáčilo, čo odo mňa klienti chceli. Jeden muž sa ma spýtal, či by som sa nevyspal s jeho priateľkou. To ale nebolo všetko. Chcel sa na nás pri tom pozerať," hovorí. Klient celú situáciu ešte viac okorenil, keď dodal, že popri sledovaní chce privoniavať k Marcovým ponožkám a topánkam.

Zdroj: Getty Images

Ďalšia kuriozita sa týkala 26-ročnej ženy a jej psa. Priala si, aby bol počas sexu v miestnosti aj on. Aj túto ponuku Marco odmietol. "Vždy si vypočujem, čo hľadajú a očakávajú, a ak nie sme na tej istej vlne, pokorne odmietnem ponuku." Pracovník eskortu priznal, že najobľúbenejšia časť jeho práce spočíva v počúvaní neznámych žien, ktoré sa s ním otvorene porozprávajú o svojich problémoch. Rozdiel medzi mužským a ženským eskortom podľa neho spočíva práve v tomto. Kým muži si najímajú ženy zvyčajne len na sex, ženy si najímajú mužov na kus reči alebo ako oporu po rozchode.