V obchode so žalúziami našli zamestnanci tajomný ODKAZ: Viete ho rozlúštiť?

Keď zamestnanci obchodu so žalúziami našli odkaz od neznámeho, najprv ho hodili do koša. Neskôr ho však vytiahli, pretože si myslia, že môže ísť o správu, ktorá súvisí s kódovanými odkazmi street artu. Tie sa objavili na múroch mesta pred niekoľkými mesiacmi. Ich autorom bol umelec známy ako artist 3. Symboly boli vtedy preložené do vety: "Ktokoľvek môže zistiť kód, ktorý dešifruje správu, je to ťažká práca." Po niekoľkých dňoch sa podarilo kód dešifrovať. Takto znel: "Tu zachránite svet pred sebazničením. Ľudstvo je mŕtve a ja som spasiteľ. Uvidíte ma v uliciach."

Po tomto preniklo na verejnosť video, v ktorom artist 3 vystupuje ako temná postava s čiernou kapucňou na hlave a strašidelnou maskou na tvári, ktorá sa prihovára divákom ako "ľuďom vo svete", a hovorí im, že "teraz je ten čas". "Musíme si uvedomiť, že ľudstvo sa postupne ničí kúsok po kúsku. Dostali sme taký vzácny dar, ktorý sa nazýva život. Musíme si navzájom pomáhať, ale zároveň byť realisti. To, čo človek vidí ako nenávisť, nemusí byť nenávisť. Každý názor by mal byť vypočutý a každý z nás by mal počúvať. Až potom sa nájde pravda."

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

A čo je uvedené v odkaze z obchodu Grimsby Sunblinds? "Dobré správy, vážení doktori. Domácim miláčikom doma, psíkom a mačkám: Špeciálne dobré ráno. Dobrú noc. Usmiata tvár splnu mesiaca? Dva týždne alebo mesiac. Vážení členovia parlamentu konzervatívnej strany & labouristickej strany 10 a 11 Downing St. Londýn. UK. Ako sa vám darí dnes smajlíci? V školách pre deti - deťom & tvojej mame, otcovi. Vyučujúcim od 6 do 11 rokov. A mládeži od 12 až 18 rokov, vysokoškolákom vo veku 19 do 35 rokov - Vyučovanie. Som špeciálny. - Príjemné nakupovanie mestu Grimsby, kancelárii vašej rady. Domov L & H 0300 123 1745. Policajtom mužom & ženám, vašim poštám v Grimsby, Cleethorpes a Immingham. Úradu práce oddeleniu znevýhodneným. Kráľovskej rodine, kráľovnej & kráľovi. Hodinám vášho krásneho nakupovania od 9:00 do 18:00. Mestu: Doprave - Autobusom: Veselé sviatky - Veselú Veľkú Noc v Sunshire. Šťastným starým ľuďom a vašej tancujúcej rodine. Veľká oslava: Radnica Grimsby & Cleethorpes: Freemanova ulica: Vaša nádej. Požehnané. Bezpečné. Domáce zvieratá na uliciach a na cestách. Prestaňte sa pozerať a počúvajte. Žite. Severovýchodný Lincolnshire."