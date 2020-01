Deni (29) zverejnila natešené FOTO, ľudia ju zniesli pod čiernu zem: Hádajte, čo im vadilo

Dvadsaťdeväťročná Kirková zdvihla tlak mnohým ľuďom na sociálnych sieťach. Uverejnila fotky z výletu vo viniciach Yarra Valley v Sydney. Nečakala ale, že tým spustí lavínu negatívnych komentárov. Ľudia ju kritizujú, pretože Austrália je v plameňoch a ona zverejňuje fotky z viníc a tvári sa, že sa nič nedeje.

Zdroj: Facebook/Deni Kirkova

Brunetka sa obhajuje tým, že krajina momentálne potrebuje cestovný ruch. "O požiaroch som písala už veľa, hlavne na Facebooku a Twitteri. Nedávno som bola kritizovaná za fotky na Twitteri z austrálskych viníc, vraj som samoľúba a necitlivá, pretože krajina je v požiaroch," uviedla.

Deni priznala, že niekoľko príspevkov pod svojimi fotkami musela zmazať, pretože boli príliš urážlivé. Na to podľa nej nebol dôvod. "Možno by sa zišlo spomenúť kontext. Snaha zostať normálnymi kvôli podpore miestneho cestovného ruchu a podnikania je dôležitá," vysvetlila. V tejto súvislosti odporúča nakupovať v austrálskych maloobchodoch a pokiaľ je to možné, navštevovať oblasti v blízkosti zasiahnutých obyvateľov. Kirková navrhuje aj ubytovať sa u lokálnej rodiny a stravovať sa v miestnych podnikoch.

Zdroj: Facebook/Deni Kirkova

Na sociálnych sieťach sa našli aj takí, ktorí s jej nápadmi súhlasili a podelili sa s vlastnými názormi. "Mnoho podnikov a poskytovateľov cestovného ruchu postihnutých požiarmi stráca peniaze a potrebujú podporu z cestovného ruchu," uviedol jeden z užívateľov. Deni na záver dodáva, že život skrátka musí ísť ďalej.