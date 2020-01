Experti sú zhrození z nového sexuálneho trendu medzi ženami: Na TOTO zabudnite!

Niektoré ženy v snahe privodiť si rozkoš neváhajú siahnuť po zelenine či rôznych domácich pomôckach. Jedna si dokonca poranila klitoris, keď sa chcela uspokojiť elektrickou zubnou kefkou. Najnovší trend je však ešte nebezpečnejší. Odborníci varujú pred novinkou, ktorou je vaginálny tabak. Ten používajú africké kmene, pretože sťahuje vaginálny otvor, čím zvyšuje sexuálnu rozkoš a zároveň podporuje šancu na otehotnenie. Táto praktika však môže mať fatálne následky.

Doktor Abdoulaye Diop uviedol, že tento produkt iba dáva ženám pocit, že ich pohlavné orgány sa zmenšujú, pretože chemické látky spôsobujú stiahnutie vaginálnych svalov. Je to však len prechodné a najmä zavádzajúce. Napadnutá vaginálna sliznica je totiž bránou k rakovine. "Tieto výrobky často vedú k vytváraniu vredov, ktoré zjazvením zmršťujú vagínu a dokážu ju úplne uzavrieť. Dokonca to môže ohroziť normálny priebeh menštruácie," vysvetlil Pascal Foumane z Univerzity v Yaoundé v Kamerune. Ide o postup, ktorý je bežný najmä v Senegale, kde sa vrecko vaginálneho tabaku pre "desaťnásobné zvýšenie sexuálnej rozkoše" alebo "poslanie vášho partnera do siedmeho neba" predáva za pár centov. Produkt tvorí zmes sušených tabakových listov a koreňov mandarínkovníka, alebo je vyrobený z pôvodných rastlín, ako kankouran mano či koundinding. Niektorí výrobcovia doň pridávajú aj sódu a bambucké maslo.

"Povedala som tete o svojich ťažkostiach s otehotnením a odporučila mi tento produkt. Vyskúšala som ho a otehotnela som. Dokonca aj lekári boli prekvapení. Pri každom jeho použití som však cítila neznesiteľnú bolesť. Ale keď vyprchala, bolo to v poriadku," vyhlásila takmer 50-ročná Senegalčanka. Koordinátorka reprodukčného zdravia v Senegale Gnima Ndiayeová však hovorí o tom, že sa počas svojej praxe stretla s nespočetným množstvom žien, ktoré po použití vaginálneho tabaku stratili vedomie a skončili v rukách lekárov. Väčšina týchto pacientok vyhľadáva lekársku pomoc kvôli zápalu krčka maternice a pošvy alebo opakujúce sa pohlavne prenosné infekcie. Zdravotníčka tiež potvrdila, že sa stretla už aj s prípadom 36-ročnej ženy, ktorej diagnostikovali rakovinu krčka maternice v treťom štádiu. "V tom istom roku som spoznala dvadsaťpäťročnú ženu, ktorá mala vaginálne lézie a krvácala. V oboch prípadoch pacientky uviedli, že používajú tabak," poznamenala Ndiayeová.

Zatiaľ žiadne vedecké štúdie nepreukázali priame spojenie medzi vaginálnym tabakom a rakovinou alebo pôrodnými komplikáciami. Mnohí odborníci sú však presvedčení o tom, že istá súvislosť tu existuje. Senegalský lekár Diop trvá na tom, aby bol v tomto smere urobený rozsiahly výskum. "Vaginálna a cervikálna oblasť sú veľmi citlivé a útok na ne tabakom a sódou je priam samovražedný," uviedol.