Keď žena zbadala, čo si dal jej manžel (40) vytetovať na stehno, zostala zhrozená: FOTO katastrofy

PORTSMOUTH - Tento pár z anglického Portsmouthu si zo seba strieľa už dlhé roky. No James McGraw tentokrát zašiel poriadne ďaleko, keď si na stehno nechal vytetovať fotografiu, na ktorej jeho manželka spí v lietadle s otvorenými ústami. Vraj išlo o pomstu za účes, ktorý mu Kelly urobila.

Štyridsaťročný James McGraw a jeho tridsaťsedemročná manželka si zo seba neustále strieľajú. No Kelly priznala, že s týmto žartom prekročil prípustné hranice. Otec piatich detí si totiž na stehno nechal vytetovať fotku seba so svojou manželkou v nepeknej pozícii, keď v lietadle spala s otvorenými ústami. Dokonca ju uverejnil na Facebooku, čo Kelly mimoriadne vytočilo. "Neviem, čo sa jej nepáči. Tu sa to páči takmer každému," okomentoval záber Angličan.

Zdroj: Facebook/James Mcgraw

Zdroj: Facebook/James Mcgraw

Kanadské žartíky manželov sú medzi ich priateľmi dobre známe. Momentálne vyhráva James, ale má strach, čo si na neho manželka nabudúce vymyslí. Kelly to však vidí inak. "Je tu istá hranica a on ju veľakrát prekročil. Sme len normálna rodina, no toto žartovanie sa nám vymklo spod kontroly," myslí si.

Zdroj: Facebook/James Mcgraw

Kelly bola podľa vlastných slov z manželovho tetovania zdesená a nemohla tomu uveriť. Vysvetlila, že James to urobil v snahe pomstiť sa jej za účes, ktorý mu zase urobila ona. Kelly sa ale nevzdáva a tvrdí, že mu to určite spočíta. "Vymyslím niečo, čo stiahne jeho náskok, musí to byť niečo naozaj zlé," poznamenala.