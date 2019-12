Muži prehovorili: Toto sú najväčšie CHYBY, ktoré robia ženy pri sexe

LONDÝN - Keď príde na tému sexuálnych praktík, každý má rád niečo iné. Tentokrát sa o slovo prihlásili chlapi. Na Reddite prezradili, čo neznášajú v spálni. Údajne nemajú radi falošné vzdychy ani neustále kričanie. Ženy by v každom smere mali byť prirodzené, nemali by sa snažiť napodobniť pornoherečky, ktoré vôbec neodrážajú realitu.

Diskusia s názvom "Muži na Reddite: Aké chyby robí vaša žena pri sexe?" zaujala množstvo mužov. Príspevok získal viac ako 15 000 odpovedí. Väčšina sa zhodla na tom, že pri sexe nepotrebujú neustály krik a rovnako nie sú príliš nadšení zo zväzovania či iných praktík pripomínajúcich filmový hit 50 odtieňov sivej.

Zdroj: Getty Images

"Keď muža uspokojujete rukou, nedojíte kravu, nedržte penis tak silno, akokeby ste v ruke držali hračku proti stresu," píše jeden z mužov, ktorý sa zapojil do pikantnej ankety. Ďalší sa pýta, či niekto zažil sex, kedy bola žena hore a zlomila mu penis. Jeden z chlapov zas vyzýva ženy, aby sa nebáli svojim partnerom povedať, čo majú rady. Ďalší užívateľ upozornil na to, že veľa žien čaká na prvý impulz zo strany chlapa, pritom tento zvyk už dávno neplatí a pokojne môžu byť aktívne aj ženy. Jeden muž si všimol, že ženy si často lámu hlavu nad tým, prečo ich partneri nemajú vždy erekciu. Vraj sa nemajú čoho báť, niekedy aj chlapi potrebujú trochu času.

Zdroj: Getty Images

To, čo väčšinu týchto mužov spája, je averzia voči kriku a falošným vzdychom. "Nesnažte sa napodobňovať dievčatá z porna. Je to neprirodzené a vôbec nie vzrušujúce," uviedol jeden z chlapov. Dodal, že oveľa radšej by bol, keby jeho žena šepkala ako zbytočne falošne vykrikovala.