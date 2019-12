Dvojica nastúpila do vlaku, hneď sa oddala sexu: Rovno pred autistickým chlapcom!

Ilustračné foto

Zdroj: liveleak

LONDÝN - Opitý pár si to rozdal vo vlaku priamo pred chlapcom trpiacim autizmom. Keď si všimol nemravných cestujúcich, náhle stíchol a nevedel, kam sa má pozerať. Dvojica pokračovala aj po tom, čo ich chlapcova matka označila za nechutných a spolu so synom odišla do iného vozňa.