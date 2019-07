Vedci odhalili päť ZNAKOV, ktoré definujú psychopata: Zistite, či ste ním aj vy!

Mnohí ľudia svojich protivníkov a odporcov "spoľahlivo" označia za psychopatov neuvedomujúc si, čo všetko je ukryté za významom tohto slova. Do tejto skupiny sú často zaradení ľudia, ktorí týrajú zvieratá alebo nedávajú najavo žiadne pocity. Ako je to však vlastne so psychopatmi? Odborníci ich prejavy správania zadefinovali do piatich bodov.

1. V každom z nás je trochu psychopata

Psychopatia je ako spektrum a my všetci sa v ňom kdesi pohybujeme. Ak ste niekedy nedostatočne preukázali pocit viny alebo empatie, prípadne ste zvládali zahanbujúce situácie bez výčitiek svedomia a niekomu ste lichotili za účelom získať si jeho náklonnosť, tak ste dali najavo psychopatické sklony bez toho, aby ste si to vôbec uvedomovali.

2. Nie všetci psychopati sú ako Hannibal Lecter z Mlčania jahniat

Toto sú typické portréty psychopatov, ktoré nám ponúka moderná doba. Hoci je pravda, že väčšina sériových vrahov sú psychopati, na strane druhej prevažná väčšina z nich vôbec nie sú sérioví vrahovia. Tvoria približne jedno percento celkovej populácie a môžu to byť produktívni ľudia prospešní spoločnosti a ich nedostatok emócií, úzkosť a strach im pomáha udržať pokoj vo vypätých situáciách. Experimenty tiež dokázali, že majú obmedzené prekvapivé reakcie. Ak by vás napríklad niekto vystrašil pri sledovaní hororu, pravdepodobne by ste vybuchli a dali to dotyčnému poriadne najavo. Psychopati však v takýchto situáciách reagujú iba vlažne a väčšinou zostávajú pokojní. V praxi je to však veľmi prospešné pri výkone takých povolaní ako chirurg alebo vojak v špeciálnych jednotkách. Psychopati môžu byť navyše veľmi očarujúci, radi riskujú, vedia byť bezohľadní, orientovaní len na cieľ a dokážu robiť odvážne rozhodnutia. Vďaka tomu sú vhodní pre prostredie financií či parlament, kde majú šancu dostať sa k veľkým peniazom a prežiť bez väčšej ujmy.

Zdroj: YouTube

3. Psychopati milujú rušný mestský život a dávajú mu prednosť pred životom na vidieku

Vzťahy vyhľadávajú najmä vo veľkomestách, pretože uprednostňujú stratégiu rýchlej histórie života. Zameriavajú sa skôr na zvýšenie počtu vzťahov a zväčšujúce sa číslo sexuálnych partnerov. Nevynakladajú veľké úsilie na zakladanie dlhodobých vzťahov, rodičovstva a životnej stability. Táto stratégia je úzko spojená so sebeckosťou a zvýšenou dávkou rizika, ktorú tak milujú. Mestá im taktiež ponúkajú lepšie zázemie pri hľadaní ľudí vhodných na manipuláciu. Zároveň ponúkajú väčšiu anonymitu a tým pádom aj nižšie riziko odhalenia.

4. Psychopatky sú trochu iné

Hoci muži a ženy psychopati sú podobní v mnohých smeroch, niektoré štúdie predsa len medzi pohlaviami v tomto smere zistili rozdiely. Ženy psychopatky pôsobia úzkostlivejšie, majú emocionálne problémy a sú viac promiskuitné ako muži. Niektorí psychológovia dokonca zastávajú názor, že psychopatia u žien je niekedy diagnostikovaná ako porucha osobnosti charakterizovaná nedostatočne regulovanými emóciami, impulzívnymi reakciami a výbuchmi hnevu. To zároveň vysvetľuje, prečo väčšina štúdií preukázala, že miera psychopatie je nižšia u žien ako u mužov. Najnovší výskum potvrdil, že psychopatky pri krátkodobých vzťahoch uprednostňujú citlivých a milých mužov, ku ktorým sa môžu správať ako k hračkám a manipulovať nimi. Avšak pri budovaní trvalejšieho vzťahu platí, že "vrana k vrane sadá" a takéto ženy vyhľadávajú vzťahy s mužmi, ktorí majú tiež sklon k psychopatickému správaniu.

Zdroj: Getty Images

5. Psychopati prejavujú emócie, teda aspoň niektoré

Kým psychopati prejavujú špecifický nedostatok emócií ako úzkosť, strach či smútok, iné emócie, naopak, preciťujú dostatočne, napríklad šťastie, radosť a odpor. Zatiaľ čo menej reagujú na hrozby a tresty, tvária sa šťastne, ak sú odmeňovaní. Šťastne a motivovane sa cítia najmä vtedy, ak ide o veľké odmeny. Samozrejme, vedia sa aj rozhnevať, a to najmä v reakcii na provokáciu. Keď ich ciele niekto zmarí, cítia frustrovane. Takže je pravda, ak sa hovorí, že je možné zraniť city psychopatov.