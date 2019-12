Bývajte ako Fíni – je to nadčasové, prírodné a útulné

Vo Fínsku je domov dôležitým priestorom, inak ako v iných krajinách, kde je častejšie stretávať sa vonku a chodiť spoločne na jedlo do reštaurácie. Návšteva sa nemusí cítiť v rozpakoch, keď príde k niekomu domov na návštevu. Vždy môže očakávať slušnú, uvoľnenú a neformálnu atmosféru.

Najdôležitejšími prvkami každého škandinávskeho bývania sú dostatočné svetlo a správne zvolené svetlé farby.

Pre našich severských bratov nie je prirodzené mať na podlahe koberec, ktorý podľa nich zahltí celú miestnosť. Ich motto znie - podlaha má byť čistá, maximálne pár menších kobercov. Zariadenie musí spĺňať to najdôležitejšie, a to je pohodlnosť, no popri tom má pôsobiť minimalisticky.

U typického Fína nenájdete farebné skrinky. Vždy sa držia neutrálnych farieb, ako je biela, sivá, hnedá a čierna. Veľmi obľúbené sú aj farby v odtieni pastelovej, trávovo zelenej alebo bledučko ružovej. Kebyže si prezrieme celý dom,, zistíme, že u severanov nie je typické meniť farby stien, rovnakú volia v každej miestnosti.

Moderné mladé rodiny občas rozbíjajú štandard nejakou divokou farbou – napríklad horčicovou. Výraznú farbu použijú ako akcent. Môže ním byť napríklad kreslo alebo vankúš.

Ak si chcete vyladiť interiér vo fínskom štýle, viete to urobiť pomocou niekoľkých drobných detailov. Vymeniť pár kúskov nábytku, či vybrať nové závesy na okná. Ak máte staršie čalúnené kreslo alebo sedačku, nájdite si textíliu a nechajte pohovku či leňošku prečalúniť, prípadne ušiť na ňu snímateľný poťah. Drobné nedokonalosti sú vo fínskom štýle dovolené, hand-made look sa nosí. Na poťahy používajte kvalitné, odolné materiály, ktoré sa ľahko udržiavajú a len tak sa nezničia.

Vankúše a vankúšiky nesmú vo fínskom domove chýbať. Nebojte sa ich aj len tak ledabolo pohádzať k stene na zem alebo vo väčšom množstve je naskladať na sedací nábytok. Tvrdšie a pevnejšie vankúšiky zasa môžte použiť ako sedáky v prútených kreslách.

Dôležitou časťou fínskej kultúry je sauna. Fíni sa radi v saune šľahajú brezovými metlami s listami, ktoré uvoľňujú prírodné oleje do pokožky. Teplota sauny býva až 110 stupňov Celzia a vlhkosť vzduchu zostáva veľmi nízka, okolo 15 %. V saune sa nachádza kamenný kôš so žeravými kameňmi, ktoré po pokropení vodou sparia celú miestnosť a vlhkosť vzduchu na chvíľu vystúpi.

Vo Fínsku chodia do sauny muži aj ženy, ale nikdy nie spolu. Ak sa priatelia rozhodnú, že idú do sauny, je zvykom dohodnúť sa, kto pôjde prvý; či muži alebo ženy. Často chcú ísť ako prvé ženy, najmä ak budú potom ešte pripravovať jedlo.

Fíni chodia do sauny relatívne často, niekoľkokrát za týždeň. Návštevník, ktorý váha, či má prijať pozvanie do sauny, by si mal pamätať, že ak bola vykúrená špeciálne pre neho, je to vec pýchy jeho hostiteľov, a iba zdravotné dôvody sú prijateľné ako ospravedlnenie, aby to návštevník neskúsil.

A ako sa pozdraviť s Fínom?

Keď sa pozdravíte, potrasiete si rukami a pozriete sa do očí. Poklona dáva najavo špeciálny rešpekt – ale kývnutie hlavou za normálnych okolností úplne stačí. Fínske podanie ruky je krátke, pevné a nezahŕňa potľapkanie po ramene ani iné gestá.