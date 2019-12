Ženy, ktoré obdivovali Adolfa Hitlera: Vzali si nacistické monštrá, takto dopadli

BRATISLAVA - Adolf Hitler bol v spoločnosti žien uvoľnenejší a priateľskejší. To ale len v prípade, že ho bezpodmienečne zbožňovali, nediskutovali o politike a dokázali sa prispôsobiť jeho stereotypom. To, akí boli nacisti voči ženám a ako sa správali nacistické ženy, bolo až doposiaľ neznáme. Ich lojalita bola údajne nekonečná.

Gertrude Scholtz-Klinková

Adolfa Hitlera netreba nikomu predstavovať, málokto však počul o najmocnejšej žene Ríše, Gertrude Scholtz-Klinkovej. K nacistickej strane sa pripojila v roku 1930, o štyri roky neskôr sa stala líderkou žien Tretej ríše. Počas nasledujúcich rokov sa tiež stala vedúcou Ženského úradu, ktorého cieľom bolo zapojiť ženy do práce. Založila Službu nacistických matiek, kde učila ženy o materských povinnostiach. Navrhovala plagáty, slogany, písala knihy a brožúry, prednášala. Hitler ju však nemohol zniesť, pretože podľa neho vyzerala príliš jednoducho a on navyše nenávidel ženy, ktoré sa venovali politike. Tú totiž považoval za výsostnú záležitosť mužov. Gertrudu ignorovali aj manželky nacistov a kvôli svojmu postaveniu prišla o množstvo privilégií.

Gertrude Scholtz-Klinková Zdroj: profimedia.sk

Ilse Pröhlová

Ľúbostné životy nacistov podliehali árijským tradíciám. Ich ideológia prenikala hlboko do ich vlastných životov. Na jar roku 1920 sa Ilse Pröhlová presťahovala do študentskej ubytovne na okraji Mníchova. Jedného večera sa stretla s kolegom, ktorý sa predstavil ako Rudolf Hess. Ilse bola stále panna, no o Hessa mala záujem. Ten však jej sympatie neopätoval. Dokopy ich dala až spoločná reakcia na Hitlera. Čoskoro po tom sa Hess zúčastnil na zhromaždení, kde mal Vodca prejav. Ten ho úplne opantal a zdôveril sa s tým Ilse. O pár týždňov neskôr zašli spoločne na nacistické zhromaždenie a Prohlová ostala rovnako ohromená. Dvojica sa však nikdy nevzala a dokonca spolu osem rokov nesexovali. "Boli sme príliš zaneprázdnení na to, aby sme sa vzali. On bol stále preč a ja som pracovala," vysvetlila.

Do vzťahu zasiahol Hitler v kaviarni Osteria. Debatovali o svojej budúcnosti, keď Hitler Ilse chytil za ruku, vložil ju do Hessovej a opýtal sa jej, či premýšľala o svadbe. Ilse okamžite odpovedala áno a Hess nechcel Hitlerovi odporovať. 20. decembra 1927 sa konečne vzali.

Pröhlová s manželom Rudolfom Hessom Zdroj: profimedia.sk

Vernosť a oddanosť boli kľúčové vlastnosti všetkých členov Ríše. Line Heydrichová bola so svojím manželom Reinhardom, architektom holokaustu, šťastná. Žiadna zo žien však nebola lojálnejšie než Eva Braunová. Súhlasila so smrťou po boku Hitlera iba deň po svadbe. Po tejto udalosti sa začali vojnové procesy. Pröhlová sa objavila pred protinacistickým tribunálom v roku 1948, no kvôli Hessovi ju oslobodili. Aj Heydrichová unikla väzbe. Nechala si vilu na dánskom ostrove a prerobila ju na penzión a reštauráciu. Na jej manžela bol v roku 1942 spáchaný atentát.

V máji 1945 sa v Tirolsku objavila Margarete Himmlerová a jej dospievajúca dcéra Gudrun. Tam sa dozvedela, že Himmler sa otrávil kyanidom po tom, čo ho zajali. Obe ženy previezli do Norimbergu na vypočúvanie, no obe predstierali, že o holokauste nikdy nepočuli.