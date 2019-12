Dievčinu (24) takmer zabil zub múdrosti: Ani netušila, čo sa kvôli nemu odohráva v jej tele

Dvadsaťštyriročná Caitlin chodila od lekára k lekárovi, keď sa jej na tvári objavila záhadná červená vyrážka. Príznaky sa začali rýchlo zhoršovať. Raz v noci jej enormne napuchol jazyk a mala ťažkosti s dýchaním. "Nedokázala som rozprávať. Prišlo to tak rýchlo, až som si myslela, že je to mŕtvica. Bolo to strašidelné," opísala.

Lekári mali pôvodne podozrenie na anafylaxiu. Napriek dvom dávkam adrenalínu a steroidu sa však stav pacientky zhoršoval. Jej jazyk úplne sčernel a nedokázala dýchať. Začala sa jej šúpať koža a všetko jej opúchalo. Na deväť dní preto Alsopovú uviedli do umelej kómy. Doktorov znepokojovalo najmä to, že jej mozog nedostával kyslík. Rodina sa pripravovala na najhoršie.

Zdroj: Facebook/Caitlin Alsop

Po nespočetných testoch lekári nakoniec zistili, že Caitlin trpí Ludwigovou angínou. K tomuto stavu zväčša dochádza po zápale zuba. Rovnako to bolo aj v tomto prípade; Caitlin mala zapálený zub múdrosti a ani o tom netušila. "Zub ma vôbec nebolel, dodržiavala som správnu ústnu hygienu a nezaznamenala som nijaké príznaky. Infekcia napriek tomu prevzala kontrolu nad mojím telom a takmer ma zabila," uviedla Austrálčanka. Infikovaný zub jej okamžite odstránili a nasadili antibiotiká. Jej stav sa začal rýchlo zlepšovať. "Som vďačná svojim lekárom a zdravotným sestrám, ktoré sa o mňa starali," dodala na záver.