BRATISLAVA - Sedem silných koncertných večerov v piatich slovenských mestách. To je program 11. ročníka jesenného One Day Jazz Festivalu, ktorý má aj tento rok v zásobníku veľkých svetových umelcov a esá česko-slovenskej jazzovej scény. Potvrdil to už utorkový otvárací koncert v Ateliéri Babylon, ktorý priniesol tri vynikajúce koncerty.