FOTO Inzerát na predaj domu vyvolal obrovský záujem: Kvôli hanebnému detailu na stole, vidíte ho?

V ponukách domov na predaj v meste Oak Park v americkom štáte Michigan sa na stránke Zillow objavila jedna skutočne netradičná. Na jednej z fotografií bola zachytená kuchyňa s ostrovčekom. Na ňom bol položený biely tanier a vedľa neho vidno niekoľko čiar urobených z bieleho prášku. Potenciálnych kupcov to poriadne prekvapilo.

Zdroj: Facebook/WXYZ-TV Channel 7

Televízna moderátorka Anu Prakashová preto zavolala na uvedené telefónne číslo. Zodvihol jej muž menom Jeff, ktorý sa predstavil ako priateľ majiteľky nehnuteľnosti. Moderátorku ubezpečil, že o žiadnu drogu nešlo. Urobil to vraj schválne, aby ponuka zaujala čo najviac ľudí. "Rozmýšľal som, či by si niekto všimol, keby som niečo takéto urobil. A keby si to naozaj niekto všimol, okamžite by fotku zdieľal a stala by sa populárnou," vysvetlil svoje konanie Jeff. Záber sa napokon stal populárnym, takže jeho bláznivý nápad naozaj zabral.

Mladík dodal, že biely prášok podobný kokaínu bol v skutočnosti liek na bolesť hlavy, ktorý sa predáva v práškovej forme. Jeden z miestnych policajtov, podplukovník Taylorvyhlásil, že polícia prípad nebude vyšetrovať. Neodporúča však nikomu, kto by niečo podobné skutočne videl na záberoch, aby sa o majetok zaujímal alebo ho kupoval. Stránka Zillow inzerát neskôr vymazala. "Odstránili sme to z dôvodu porušenia našich pravidiel. Náš tím monitoruje web, kontroluje označený obsah a podniká kroky na odstránenie obsahu, ktorý porušuje pravidlá," uviedol hovorca webstránky s nehnuteľnosťami.