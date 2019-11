Otec daroval svojej dcére test DNA: Ten ale odhalil šokujúcu vec o ňom samotnom

Rodney "Dusty" Miller kúpil svojej 61-ročnej dcére Anne Thornhilovej minulý rok pod stromček súpravu na testovanie DNA. Na jednej internetovej platforme potom získala informácie o svojom pôvode. Prekvapujúco ale zistila, že otcovo DNA sa na 99 percent zhoduje s DNA istej Rity Berryovej, ktorá sa narodila v roku 1943. Počas vojny mal totiž Rodneyho otec románik s Ritinou mamou. S armádou sa však často presúval, preto o svojej dcére netušil.

Ritu si nakoniec adoptovala jedna rodina. Keď mala dvadsať rokov, vystopovala svoju biologickú matku, no nedozvedela sa od nej žiadne informácie o svojom pôvode. Neskôr sa vydala a nikdy nemala deti. V kútiku duše však stále myslela na otca, ktorého nikdy nepoznala.

Zdroj: Getty Images

Online DNA platforma Berryovú v októbri spojila s Annou. Odvtedy si písali maily a vymieňali fotografie. Po troch týždňoch sa Rita rozhodla, že za Annou zájde osobne. Rodney si počas stretnutia všimol, že má s Ritou veľa spoločného. Spolu s ostatnými súrodencami svoju stratenú sestru privítal s otvorenou náručou. "Prišlo to úplne nečakane, no je to skutočne milá pani," prezradil. Jeho sestra Diana má z príchodu Rity veľkú radosť. Vždy si vraj želala mať sestru, no mala len dvoch bratov. Spoločne sa teraz všetci pravidelne stretávajú.