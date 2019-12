NÁVOD, ako najlepšie ozdobiť vianočný stromček: Toľkoto ozdôb by mal mať, súhlasíte?

LONDÝN - Zdobenie stromčeka patrí k najkrajším vianočným tradíciam, ktoré spájajú celú rodinu. Nie každý má však zmysel pre estetiku, preto vám môžu byť nasledujúce riadky veľmi nápomocné. Dozviete sa v nich, koľko ozdôb by ste mali použiť na dekorovanie vášho stromčeka. Z týchto rád budete ale možno trochu zaskočení.

Bez vianočného stromčeka si najkrajšie sviatky v roku hádam ani nevieme predstaviť. Každý ho zdobí podľa svojho vkusu, jedni majú radi vyčačkané stromy plné tých najrôznejších ozdôb a svetielok, iní zas razia teóriu "menej je niekedy viac". Na facebookovej stránke Mrs Hinch Made Me Do It bol zverejnený akýsi manuál, ktorý vám poradí ten správny pomer dekorácií a svetiel v závislosti od výšky stromčeka. Ak je napríklad nižší ako jeden meter, stačí použiť len dvadsať vianočných gúľ a dozdobiť ho reťazou s päťdesiatimi svetielkami.

Výška stromčeka Svetielka Ozdoby 91 cm 50 20 152 cm 120 40 182 cm 240 50 198 cm 240 60 213 cm 400 75

Zdroj: Facebook/Mrs Hinch Made Me Do It

Na záver ešte jedno odporúčanie: Ak sa bojíte, že vaše precízne dekoratérske zručnosti vyjdú nazmar kvôli domácemu miláčikovi alebo malému dieťaťu, zainvestujte do stromčeka bez spodných vetiev. Zabránite tak zbytočným vianočným katastrofám.

