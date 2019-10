Z pracovnej rutiny za svojím snom? Dá sa to

Sisa a Erika, pole dance trénerky, mali dlhé roky prácu v kancelárii, ktorá nebola ničím kreatívna. To ich však neodradilo od ich sna a odhodlali sa otvoriť si svoje vlastné tanečné štúdio v Bratislave.

Blondette dance studio je tanečná škola v Ružinove, ktorá je splneným snom dvoch kamarátok. Záujemcom ponúka širokú škálu tanečných a cvičiacich hodín s profesionálnymi tanečníkmi a trénermi. Okrem rozmanitých pohybových aktivít si tu na svoje prídu aj vyznávači skrášľovacích procedúr, nakoľko súčasťou priestorov štúdia je aj ženské centrum VisionBeauty – Body & Skin studio.

Vyspovedali sme majiteľky a súčasné pole dance trénerky Blondette dance studia Silviu Smolovú a Eriku Ličkovú.

Vy ste si otvorili minulý rok vlastné štúdio. Ako vznikla táto myšlienka?

Erika: Chceli sme ísť vlastnou cestou. Chceli sme sa venovať tanečným žánrom podľa nášho vkusu, aby to bolo podľa nás a, to sa nám podarilo.

Bežný človek neotvára tanečné štúdio každý deň. Čo bolo na tom najnáročnejšie?

Silvia: Asi to rozhodnutie odísť z kancelárie a venovať sa iba svojej vášni. Ďalší problém bol, keď sme museli hľadať priestory, ktoré by mali stropy vysoké 3,5 metra a viac, čo potrebujeme kvôli pole dance-ovým tyčiam a nájsť taký priestor v Bratislave vôbec nie je jednoduché.

Erika, čo pre teba Blondette dance studio znamená?

Blondette pre mňa znamená druhý domov. Myslím, že so mnou každý bude súhlasiť, že keď sa hobby stane vašou prácou, je to tá najkrajšia vec na svete. Blondette je miesto, ktoré ma napĺňa a motivuje posúvať svoje limity. Spolu so Sisou sme si tu vytvorili náš malý raj.

Sisa, čo čaká ženy, ktoré sa prihlásia ku vám do štúdia?

V prvom rade profesionálny prístup. Rozvrh je veľmi rôznorodý, preto si dovolím tvrdiť, že si tu každá nájde to svoje, či už je to Pole dance, Vinyasa joga, Hormonálna joga, Twerk, Dancehall, Contempole, Stay active - cvičenie s expandermi, Handstands, BodyForming, Latino style, Baby cha-cha...

V ponuke máme toho naozaj veľa, stačí si už len vybrať.

V Bratislave je množstvo tanečných štúdií. V čom je podľa teba to vaše tanečné štúdio výnimočné?

Erika: Snažíme sa vložiť celé naše srdce do týchto priestorov, pracovať so ženami, deťmi, ktorých tanec baví a ktorémajú chuť na sebe pracovať a posúvať sa vpred.

Sisa: My sme tu pre ne, otvárame im dvere a možnosti v ich napredovaní. Výnimočné sme určite aj tým, že im poskytujeme na jednom mieste pohyb a krásu. Ženy si môžu vyplniť priestor medzi hodinami nejakou skrášľovacou procedúrou vo VisionBeauty.

Aké skrášľovacie procedúry máte na mysli?

VisionBeauty sa skladá z dvoch častí a to je Skin studio a Body studio. V rámci Skin studia sú rôzne kozmetické ošetrenia pleti, tréningové programy pre zdravý vzhľad, výplne kyselinou hyalurónovou, tvárová rádiofrekvencia a mnohé iné.

Body studio zahŕňa terapie zamerané na boj s neželaným tukom ako napr. maderoterapia, anticelulitídne zábaly, kavitácia, telová rádiofrekvencia, prístrojová lymfodrenáž a mezoterapia na odbúravanie tukov.

Spomínali ste už, že vďaka tanečnému štúdiu je hobby zároveň aj vašou prácou. Viete si predstaviť, že by ste robili niečo iné?

Erika: Vieme, lebo sme to robili prednedávnom. Ak mám byť úprimná, mám pocit, že som bola väzňom svojho času, života a len som čakala, kedy zbehne môj pracovný týždeň.

Sisa: Áno, teraz sa všetko zmenilo, tancom žijeme a svoju prácu milujeme. Nie je deň, kedy by som na tanec nepomyslela alebo sa do práce netešila.

Ako podľa vás formuje tanec osobnosť?

Erika: Tanec je súhrou umenia a športu. Predstavuje kombináciu fyzickej a psychickej aktivity, ktorej výsledkom je nárast svalovej hmoty a zároveň pocit šťastia a pozitívneho myslenia.

Sisa: Presne. Tanec nás učí kreativite, disciplíne a dáva nám príležitosť spoznávať ľudí s rovnakými záujmami a cieľmi a budovať si tak nové veľké priateľstvá.

Čo by ste odkázali našim čitateľom za záver?

Sisa: Určite to, aby sa nebáli a snažili sa splniť si svoje sny, akokoľvek nereálne to na začiatku vyzerá.

A ak by mali 17.11.2019 čas, tak nech sa určite zastavia na našom Dni otvorených dverí, kde si budú môcť vyskúšať všetky naše hodiny úplne ZADARMO.

Erika: Aby si uvedomili, že v živote je dôležitý daný okamih a prestali odkladať svoje sny a túžby a hovoriť to také „Od zajtra začnem...“ a len sa jednoducho odhodlali začať. Či už je to tanec, pečenie, háčkovanie alebo čokoľvek iné.

