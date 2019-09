Žena neverila, čo postavil jej manžel pred ich spálňou: Za to FOTO sa mu všetci smejú

"Myslela som si, že kôlňa bude stáť niekde, odkiaľ ju z domu ani len neuvidím," píše Sarah Aitonová na sociálnej sieti. Jej manžel Matt ale urobil pravý opak a postavil ju priamo pred ich spálňou. Stavba tak blokuje výhľad do záhrady. "Aby som k nemu bola spravodlivá, manžel chcel, aby som vyšla von a povedala si, kde tú dielňu chcem. Musela som však zostať vnútri s naším malým synom, tak som mu povedala, aby to nejako vymyslel sám," pokračuje.

Zdroj: Facebook/Sarah Aiton

Ani vo sne by Sarah nenapadlo, že Matt postaví dielňu pred ich spálňovým oknom. Teraz prosí užívateľov, aby jej poradili, ako by mala dielňu ozdobiť, alebo či ju má rovno spáliť. Viacerí sa zhodujú v tom, že by sa mala kôlne zbaviť nadobro. "Môj manžel by bol mŕtvy," reagovala jedna žena na príspevok. Ďalší boli k Aitonovej ohľaduplnejší. "Je mi ľúto, že sa smejem, ale toto je pre mužov také typické."

Sarah neskôr objasnila, že presunutie kôlne bude veľmi náročné. Je totiž osadená do betónu a ak by ju manželia chceli premiestniť, museli by vybetónovať ďalšie miesto na dvore. Matt si z "nehody" ťažkú hlavu nerobí. Sám sa baví na komentároch, ktoré sa objavujú pod facebookovým príspevkom jeho manželky.