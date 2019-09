Školák (12) takmer skončil bez semenníkov! Kvôli nenormálnemu žartu jeho spolužiakov

Dvanásťročný Bailey sa stal obeťou bangkockého žartu, ktorý je obľúbenou zábavou britských školákov. Dochádza k nemu, keď sa nejaký chlapec postaví pred iného, spýta sa ho, aké je hlavné mesto Thajska a vzápätí mu kopne do rozkroku. Ten, kto zásah inkasuje, by mal pritom odolať bolesti a nezložiť sa.

Bailey, ktorého takto kopol spolužiak, sa síce zaťal a nedal po kopanci najavo bolesť, ale tá neustávala. Všetko preto povedal svojej mame Emmajayne, ktorá ho vzala k detskému lekárovi. Ten predpísal chlapcovi paracetamol a povedal, že by sa malo všetko upokojiť. Bolesť ale nezmizla, a tak matka vzala syna do nemocnice v Middlesbrough, kde podstúpil operačný zákrok. Podľa lekárov mal obrovské šťastie, že neprišiel o semenníky.

Zdroj: Facebook/Emmajayne Summers

"Prišli sme do nemocnice a do dvadsiatich minút bol môj syn na operačnej sále. Nestihli ani použiť poriadne anestetikum. Bolo to akútne," hovorí Emmajayne. Lekári jej vraj nedokázali pred operáciou s istotou povedať, či nebudú musieť chlapcovi odstrániť semenníky a museli ju preto požiadať, aby im podpísala súhlas.

Emmajayne opisuje čas v nemocnici ako nočnú moru. Bailey totiž celý čas kričal od bolesti. Chirurg jej zároveň vysvetlil, že chlapec mal zákrok absolvovať najneskôr do štyroch hodín po kopanci. Čas hral v jeho neprospech a celú situáciu to iba skomplikovalo. Bolo obrovským šťastím, že sa pacientovi podarilo zachrániť oba semenníky. Po tejto skúsenosti vyzýva matka všetkých chlapcov, aby prestali s takýmto vtipkovaním. Nikomu vraj nepraje, aby prežíval to, čo jej syn.