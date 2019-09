Neuveriteľný objav v Japonsku: Tajomná nádrž, ktorá je možno obrovskou hrozbou

Metán a oxid uhličitý sa môžu zachytiť v takzvaných vačkoch na dne morí. Tento proces na nazýva rifting a dochádza k nemu vtedy, keď sa zemská kôra rozdeľuje v dôsledku tepla. Analýza údajov naznačuje, že obrovská nádrž v Japonsku môže byť izolovaná hydrátom metánu alebo ľadom obsahujúcim metán. Ak je naplnená metánom, podľa vedcov by mohlo ísť o potenciálny zdroj energie. Japonsko sa stalo prvou krajinou, ktorá v roku 2013 vyťažila metán z ložísk hydrátu metánu. Ak sa však v nádrži nachádza oxid uhličitý, predstavovalo by to hrozbu vo forme skleníkových plynov.

Zdroj: Getty Images

"Ľudia sa sústredia na skleníkové plyny, ktoré sami vyprodukujú, ale existuje aj veľké množstvo ich prírodných zdrojov. Veľkoplošné nádrže, ako je táto, môžu predstavovať ďalší zdroj skleníkových plynov, ktorý musíme sledovať. Tiež sa môže ukázať, že ide o významný zdroj energie," uviedol autor štúdie Takeshi Tsuji z Univerzity Kyushu.

Na nájdenie zásobárne vedci použili akustické zariadenie ťahané loďou, aby videli, ako geologické štruktúry odrážajú seizmologické tlakové vlny. "Zóny, ako je táto, nie sú ničím neobvyklým pri trhlinách v zemskej kôre. Podobné nádrže môžu byť kdekoľvek v Okinawskom koryte, ale aj na iných miestach po celom svete," dodal Tsuji.