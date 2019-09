Matka s dcérkou (†5) odchádzali od strýka, nasledoval horor: Strašná smrť priamo pred jej očami!

Alysson Pinto-Chaumanová a jej mama odchádzali minulý štvrtok okolo deviatej večer od príbuzného, keď došlo k hrôzostrašnej nehode. Z plota, ktorý obkolesoval dom, začali padať na ulicu ťažké kusy kameňa. Niektoré z nich zasiahli aj Alysson. "Pozrela som sa nabok a videla, ako sa zrazu zrútila na zem. Celá jej hlava bola rozmliaždená od kameňov," povedala zdrvená matka Maria Lorena v rozhovore pre televíziu Telemundo.

Zdroj: Youtube/CBS New York

Dcérku vzala do náručia a vydala sa hľadať pomoc. O pár desiatok metrov ďalej stála náhodou sanitka, ktorá dievčatko previezla do najbližšej nemocnice. Keďže ale utrpelo vážne poranenia hlavy, nedalo sa mu už, bohužiaľ, pomôcť.

Zdroj: Youtube/CBS New York ​

Správca domu nechápe, ako sa niečo také mohlo stať. Nič vraj nenaznačovalo tomu, že by bol zle postavený alebo nejak poškodený. "To dieťa sa na neho nešplhalo, plot sa jednoducho rozpadol sám od seba. Vôbec tomu nerozumiem, je to strašné," uviedol Harry Netchandro. Otec Allyson, Edgar Pinto si podľa vlastných slov nedokáže vysvetliť, ako je možné, že plot prešiel potrebnou stavebnou inšpekciou. Jeho piliere údajne totiž neboli vôbec pripevnené do zeme, takže ho vlastne nemalo čo držať. Prípad už vyšetrujú miestne úrady, majiteľovi nehnuteľnosti hrozí za nedodržanie bezpečnostných opatrení pokuta.