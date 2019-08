Záhada, ktorá nedá vedcom spávať: V Chorvátsku objavili lebky troch chlapcov

Tri nedávno objavené lebky sa stali predmetom skúmania archeológov z Inštitútu pre antropologický výskum v Záhrebe. Zistili, že na nich bola vykonaná kraniálna deformácia, v minulosti pomerne bežný jav. Zámernou deformáciou lebky ľudia symbolizovali príslušnosť k určitej kultúre alebo sociálnej skupine. "Praktizovala sa v rôznych častiach sveta - v Eurázii, Afrike aj v Južnej Amerike. Vykonávala sa pomocou prikrývok hlavy, jej bandážou alebo použitím rôznych nástrojov," vysvetľuje šéf vedeckého tímu Mario Novak v časopise PLOS One.

Najskorší známy príklad tohto postupu pochádza z Číny a je starý 12 000 rokov. Nie je však jasné, či sa rozšíril práve odtiaľ, alebo či sa v rôznych lokalitách sveta objavil nezávisle od seba. Analýza troch lebiek z Hermanovského vinogradu potvrdila, že patrili tínedžerom, ktorí zomreli vo veku od 12 do 16 rokov. Všetci vykazovali známky podvýživy, ale to nemuselo byť dôvodom úmrtia. "Mohli mať nejakú chorobu, ktorá ich náhle usmrtila a nezanechala v ich kostiach žiadne stopy, ktoré by nám pomohli určiť príčinu smrti. Možno išlo o mor," pokračuje Novak.

Archeológovia nenašli v pohrebisku ani žiadne artefakty. Práve tie by naznačili, aké bolo sociálne postavenie chlapcov. Vedci odhadujú, že všetci traja boli pochovaní medzi rokmi 415 až 560 nášho letopočtu. Práve táto etapa zodpovedá obdobiu tzv. Veľkej migrácie, ktoré je označované za veľmi búrlivé obdobie v európskej histórii. Hneď po páde Rímskej ríše totiž začali na náš kontinent prichádzať úplne nové populácie ľudí a kultúr a stali sa základom moderných európskych národov. Inými slovami, toto obdobie určilo základy Európy tak, ako ich poznáme dnes.

DNA analýza tiež potvrdila odlišné genetické pozadie chlapcov. Jeden z nich mal euroázijský pôvod, ďalší blízkovýchodný a tretí východoázijský. Mladík zo západnej Eurázie mal lebku bez akýchkoľvek úprav. Chlapec s vyvýšenou čelnou kosťou, ale zaoblenou zvyšnou časťou lebky, mal pôvod z Blízkeho východu a posledný z nich s veľmi podlhovastou lebkou pochádzal z východnej Ázie. Zatiaľ nie je jasné, do ktorých kultúrnych skupín tínedžeri patrili, hoci východoázijský chlapec mohol byť Hun. "Navrhujeme, aby sa rôzne vizuálne ukazovatele nálezov použili ako indikátor spojenia s určitou kultúrnou skupinou," uviedol Novak. On a jeho kolegovia teraz dúfajú, že v Európe bude objavených viac nálezov s kraniálnou deformáciou. Práve to by im totiž pomohlo presnejšie zadefinovať záhadu troch lebiek.