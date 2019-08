VIDEO z bezpečnostnej kamery odhalilo to, čo majiteľ domu nikdy nechcel vidieť: Čo to, preboha, je?

Joel Nolan začiatkom mesiaca zverejnil video, ktoré má dokazovať, že v jeho dome straší duch. Zábery zachytávajú neidentifikovateľnú siluetu, ktorá vraj patrí neznámemu chlapcovi s nejakým zvieraťom. "Naša bezpečnostná kamera zaznamenala neznámeho návštevníka, ktorý kráčal cez kuchyňu. Niektorí tvrdia, že je to malý chlapec a jeho domáci miláčik. Nie sme si istí, dajte nám vedieť, čo si myslíte vy," okomentoval Joel svoj príspevok.

Zdroj: Youtube/PEOPLE NEWS ​

"Nezomrel vám nedávno niekto v rodine? Je to zaujímavé, ale veľa z toho nie je vidieť. Vyzerá to, akoby sa niekto prechádzal po dome," napísal jeden z užívateľov. Nolan reagoval, že úmrtie v rodine nemali a dokonca si prezreli aj historické záznamy domu. Zistili, že v deň, kedy sa v ich dome objavila neznáma silueta, sa v minulosti nestalo nič podivuhodné alebo zvláštne. Reálnejšie riešenie mali užívatelia, ktorí tvrdili, že to bol pavúk alebo čiastočky prachu. Doposiaľ však nie je jasné, čo presne sa skrývalo za záhadnou siluetou.