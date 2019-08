Mladík po prvom rande dostal od slečny podivnú správu: Od takého človeka utekaj hneď preč!

Eric sa po svojom nedávnom prvom rande s jednou slečnou obrátil na užívateľov Twitteru so žiadosťou o pomoc. Nerozumel totiž tomu, prečo osoba, ktorá s ním bola na prvej schôdzke, zrazu požadovala, aby si aktivoval službu READ. "Môžeš mi cestou do telocvične urobiť láskavosť? Klikni na môj kontakt, stlač " I" a potom zapni potvrdenia o prečítaní," napísala jeho nová známosť.

Zdroj: gettyimages.com

Šokovaný mladík ničomu nerozumel, ale užívatelia mu veľmi rýchlo objasnili, že ho chce mať daná dievčina pod kontrolou, aby si mohla overiť, či náhodou neignoruje jej správy. "Utekaj preč od človeka, ktorý ťa chce takto kontrolovať," radí mu väčšina prispievateľov. Zároveň Ericovi vysvetlili, že služba READ slúži na to, aby odosielateľa správy informovala o tom, či si ju prijímateľ prečítal a kedy to urobil. Ak sa mu nebude chcieť hneď reagovať alebo na to zabudne, nemôže sa potom vyhovárať na to, že správu dostal neskoro alebo mu vôbec nebola doručená.