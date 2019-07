Mladí milenci poslali rodičom SELFIE z dovolenky: Keď si otec všimol ten pikantný detail...

Pred poslaním selfíčka sa všetci sústredia najmä na to, či na nej vyzerajú dobre. Málokto kontroluje, kam všade nazrie zvedavý objektív mobilného telefónu a čo všetko následne o vás prezradí. Presne túto chybu spravila 21-ročná Kelsey z Veľkej Británie, keď poslala fotku, na ktorej pózuje spolu so svojím priateľom, svojim rodičom prostredníctvom Twitteru. Tí majú, zdá sa, orlí zrak, pretože na zábere si všimli niečo, čo jeho autori zjavne prehliadli.

sorry dad. Will not be sending more holiday pics in a hurry x pic.twitter.com/pkdXa99znR