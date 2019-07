Čo vidíte na tejto FOTO? Nebudete veriť, keď zistíte, čo skutočne zachytáva

Na internet sa dostal ďalší mätúci obrázok, každý na ňom vidí niečo iné. "Ak vidíte pláž, oceánsku oblohu, kamene a hviezdy, potom ste umelec," uviedol užívateľ Twitteru s prezývkou Nayem, ktorý obrázok zdieľal. Optický klam sa dostal aj na stránku Reddit. "Som nahúlený? Pretože naozaj vidím pláž," napísala jedna z osôb.

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS