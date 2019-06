Radnica pokutovala sestry, ktoré sa lúčili s otcom (†87) o pár sekúnd dlhšie: FOTO Bežná prax?

Ešte predtým, než rakva zmizla za oponou, Hayley a Mandy chceli pár minút, aby sa rozlúčili s rodičom. Šlo o posledný pohreb onoho dňa, čiže nijakí trúchliaci už nečakali na vstup. „Po obrade sme sa so sestrou chceli naposledy dotknúť otcovej rakvy a zavrieť oponu,“ vysvetlila Hayley.

Na snímke sestry Hayley Jamesová a Mandy Pinneyová. Zdroj: Profimedia

„Zamestnanci krematória nás sledovali. Obradník nás odviedol k rakve, no po celú dobu nás nespúšťali z očí. Rozumela by som, ak by sme sa tam zdržali o päť či desať minút, ale iba o niekoľko sekúnd? To je bezcitné a neúctivé,“ uviedla s tým, že jej ani Mandy nejde o pokutu, ale o nedostatok súcitu a porozumenia.

Na snímke zosnulý Terry James. Zdroj: Profimedia

Britské médiá však pripomínajú, že vo Veľkej Británii sú takéto pokuty za prekročenie času bežnou praxou. Len v meste Grimsby bolo za necelé dva roky udelených až dvadsať pokút, pričom šesť z nich bolo za prešvihnutie času o menej ako dve minúty. Tamojšia radnica tak nadobudla 4-tisíc libier (čo je skoro 4 473 eur).

Hovorca radnice v súvislosti so spomínaným prípadom sľuboval preskúmanie sťažnosti. „Poplatok je v súčasnosti 200 libier - rovnako ako náklady na rezervovanie ďalšieho času v kaplnke,“ dodal.