VIDEO Muž si ráno čistil zuby, keď pozrel do záchoda: Zimomriavky na chrbte z toho, čo v ňom zbadal

BANGALÚR - Pokojné nedeľné ráno sa pre istého muža z Indie stalo takmer hororovým. V kúpeľni si totiž na neho počkal had. V hlavnom meste indického štátu Karnakata v Bangulúre nešlo o jediný incident a podobné udalosti mali hlásené z viacerých jeho častí. Lovci tvrdia, že ide o dôsledok zmeny infraštruktúry krajiny.

Udalosti posledného nedeľného rána sa určite na dlho vryjú do pamäti Pramoda Kumara. Keď si totiž čistil zuby v kúpeľni, z misy na neho vykukol had. Okamžite kontaktoval dobrovoľníkov, ktorí plaza asi po polhodine vytiahli a odniesli do lesa. Video z incidentu zachytilo odvážneho lovca, ktorý hada odchytil holými rukami.

V ten istý deň sa lokalita mesta Banglúr plazom veľmi páčila, pretože odchytávači zasahovali aj v inej časti, kde sa vyvaľovala na kapote auta obrovská kobra. Hady sa držia v blízkosti domov kvôli dlhému letnému obdobiu a bohatému prísunu potravy.

"Odpadky sú domovom potkanov a tie sú zas korisťou pre hadov. Obrovské plochy pozemkov sa menia na bytové komplexy a priemyselné parky. Plazy strácajú svoje prirodzené prostredie, migrujú a dochádza k stretom s ľuďmi," vysvetľuje jeden lovcov. Niekoľkokrát týždenne z tohto dôvodu odchytávači zasahujú na parkoviskách, v skladoch a trávnatých plochách.