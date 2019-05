FOTO Z obéznej blondínky (19) sa stala neskutočná sexica: Schudla vyše 60 kg, vďaka tomuto

QUEENSLAND - Devätnásťročnej Austrálčanke stačili iba dva roky na to, aby zhodila polovicu svojej hmotnosti. Vďaka disciplíne odľahčila svoje telo o neuveriteľných 63 kilogramov a svojou skúsenosťou teraz inšpiruje všetkých, ktorí sa chcú pustiť do boja s obezitou.

Josephine Desgrandová sa na svojich súčasných fotografiách v ničom nepodobá na tínedžerku, ktorou bola kedysi. "To isté a zároveň úplne iné dievča," okomentovala svoje dve fotky. Na jednej z nich pózuje 120-kilogramová bacuľka a na druhej krásna štíhla mladá žena.

Zdroj: Facebook/No Longer Fat Josie

Dvojročný zápas s nadbytočnými kilami dievčina opisuje ako strastiplnú cestu, ale vôbec neľutuje, že sa na ňu vydala. "Mala som dve možnosti - buď zostanem navždy obézna alebo sa spamätám a niečo s tým urobím." Našťastie si vybrala tú druhú a teraz motivuje ostatných s podobným osudom, aby to skúsili. Hovorí, že prvé výsledky sa u nej objavili hneď po tom, ako zo svojho jedálnička vyradila cukor a medzi jedlami prestala konzumovať sladkosti.

Zdroj: Facebook/No Longer Fat Josie

Obezita vraj nebola v jej Desgrandovej rodine niečo neprirodzené a všetci vždy milovali nezdravé jedlo. Nikdy u nich nechýbali čipsy, sladkosti a zmrzlina. "Bola som priam závislá na čokoláde. Muselo sa to prejaviť na mojej postave. Bývame na pláži a ja som sa zrazu hanbila obliecť si čo i len šaty bez rukávov. Bolo mi jasné, že to takto nemôže zostať," pokračuje Josephine.

Zdroj: Facebook/No Longer Fat Josie

Ako väčšina obéznych ľudí, aj ona začínala s chudnutím niekoľkokrát. Podľa mladej ženy je veľmi dôležité byť presvedčený o tom, čo chcete a veriť tomu. Ľudí s nadváhou často odrádza aj postoj okolia, keď im všetci opakujú, aké je to ťažké a určite to nezvládnu. Josephine poháňalo práve to, keď jej doma opakovali, že to nedokáže, lebo nemá pevnú vôľu. Chcela im veľmi dokázať, že sa mýlia.

Takisto pripomína, že zmena životného štýlu a stravy je pri chudnutí rovnako dôležitá ako odhodlanie a sebadôvera. O chudnutí by sme nikdy nemali premýšľať ako o diéte, ale ako o životnom štýle, ktorý vám nakoniec zmení nielen život, ale aj telo. Desgrandová pre porovnanie zverejnila aj svoj predchádzajúci a súčasný jedálniček, ktorým už pomohla viacerým.

Čo jedla kedysi?

Raňajky: Štyri toasty s vegemitom (kvasnicová nátierka) alebo s džemom

Obed: Dva wrapy alebo hamburger s hranolčekmi a čokoládovým mliekom

Večera: Pizza alebo lasagne a čipsy.

Desiata a olovrant: Veľké balenie čokolády, sušienky, zmrzlina alebo iné sladkosti.

Čo jedáva teraz?

Raňajky: Dve pošírované vajíčka s lososom alebo avokádom

Obed: Kurací šalát

Večera: Grilované kurča alebo steak so zeleninou a sladkým zemiakom

Desiata a olovrant: Ovocie alebo orechy.